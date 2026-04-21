Edi Marfi postao deda: Poznati glumac ima desetoro dece sada, a sada je dobio NOVU ŽIVOTNU ULOGU

Dve holivudske legende, Edi Marfi i Martin Lorens, ostvarili su se u još jednoj životnoj ulozi - postali su dede!

Edi je nedavno potvrdio da su njegov sin Erik Marfi i Martinova ćerka Jasmin Lorens dobili svoje prvo zajedničko dete.

Komičar je podelio vest tokom ceremonije dodele nagrada Američkog filmskog instituta za dostignuća, rekavši da su dobili devojčicu i dali joj ime Ari Skaj.

Erik i Jasmin su deca dve najznačajnije zvezde komedije 90-ih, venčali su se prošlog maja, a samo nekoliko meseci kasnije, objavili su da očekuju bebu.

Podsetimo, Edi je otac desetoro dece, sa pet različitih žena. Svoje prvo dete, Erika Marfija, dobio je sa Polet Maknili 1989. godine. Sledeće godine, sa Tamarom Hud dobio je sina, Kristijana. Glumac se kasnije oženio Nikol Mičel, i sa njom dobio petoro dece: Briju, Majlsa Mičela, Šejn Odru, Zolu Ajvi i Belu.

Godine 2007. dobio je ćerku Anđel Ajris sa Melani Braun. Sa poslednjom suprugom, Pejdž Bačer, dobio je još dvoje dece, ćerku Izi Unu i sina Maksa Čarlsa.

POVEZANE VESTI

Domaći

'OPERISALA JE TUMOR, GOVORILI SU DA NE MOŽEMO DA IMAMO DECU' Perućica i njegova supruga prošli kroz PAKAO: Izgubili smo kosu zbog stresa!

Domaći

Da smo imali decu, ne bi se tako završilo: Pevač se razveo od prve žene, pa našao novu ljubav i postao tata u 40. godini

Domaći

Novopečena mama na ''remontu'': Aleks Nikolić posetila plastičnog hirurga, evo kako sada izgleda

Domaći

ALEKSANDAR SOFRONIJEVIĆ POSTAO TATA: Kosana na svet donela devojčicu!

Showbiz

Poznati glumac umro u 48. godini, iza sebe ostavio suprugu i ŠESTORO DECE

Domaći

Pre dve godine Miljana je jedva izvukla živu glavu, a sada smo pozvali Bebicu: Nekada je strepeo za njen život, a sada...