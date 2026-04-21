AKTUELNO

Domaći

Sarapi pozlilo usred jutarnjeg programa, hitno napustio emisiju

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelju Predragu Sarapi jutros je naglo pozlilo tokom emitovanja jutarnjeg programa na televiziji Pink, zbog čega je bio prinuđen da prekine vođenje emisije i napusti studio.

Sarapa je na posao došao kao i svakog dana i započeo emisiju bez vidljivih problema. Ipak, nakon nešto više od pola sata provedenih u programu, osetio je jake bolove, zbog čega je morao hitno da reaguje i potraži lekarsku pomoć. 

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što mu je ukazana medicinska pomoć, voditelj je napustio televiziju i vratio se kući, gde će nastaviti oporavak.

Inače, jutarnji program je nastavljen bez njega, a koleginica Jovana Maksimović je preuzela vođenje emisije do kraja. 

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#Jovana Maksimović

#Predrag Sarapa

