Sarapi pozlilo usred jutarnjeg programa, hitno napustio emisiju

Voditelju Predragu Sarapi jutros je naglo pozlilo tokom emitovanja jutarnjeg programa na televiziji Pink, zbog čega je bio prinuđen da prekine vođenje emisije i napusti studio.

Sarapa je na posao došao kao i svakog dana i započeo emisiju bez vidljivih problema. Ipak, nakon nešto više od pola sata provedenih u programu, osetio je jake bolove, zbog čega je morao hitno da reaguje i potraži lekarsku pomoć.

Nakon što mu je ukazana medicinska pomoć, voditelj je napustio televiziju i vratio se kući, gde će nastaviti oporavak.

Inače, jutarnji program je nastavljen bez njega, a koleginica Jovana Maksimović je preuzela vođenje emisije do kraja.

Autor: D. T.