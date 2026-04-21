Neočekivani potez naše glumice: Jelena Gavrilović kao kreativni producent novog spota Borisa Režaka, ali i...

Po prvi put, glumica Jelena Gavrilović se pojavljuje u drugačijoj ulozi - onoj koja nije samo interpretativna, već i duboko autorska.

Ona potpisuje kao kreativni producent spot za pesmu "Poruka za nju" Borisa Režaka, nastao iz posebnog odnosa - prijateljstva koje je vremenom preraslo u kreativnu sinergiju.

Iako je prvobitna ideja bila da saradnja započne na pesmi "Gospodska ulica", okolnosti su ovoga puta dovele do nečeg drugačijeg - zrelijeg, tišeg i, možda, iskrenijeg.

Jelena je sama odabrala pesmu u kojoj želi da se pojavi, prepoznavši u njoj prostor za ličnu priču i emociju koju nije želela da glumi - već da proživi.

Spot je poetičan i suptilan, oslonjen na unutrašnje stanje, a ne na spoljašnju formu. On govori o ženi - ne kroz ono što joj se dešava, već kroz ono što ona nosi u sebi. O tihoj snazi, o slojevima koje ne pokazujemo svima i o istini da je sve što tražimo - već u nama. Ovo je priča o prisustvu. O bliskosti. O onome što ostaje između reči.

Vizuelni identitet priče dodatno su upotpunile kreacije Predraga Đuknića i Igora Todorovića. Jelena sa ovim dizajnerima godinama sarađuje na crvenim tepisima, a njihov prepoznatljiv rukopis ovoga puta je doprineo dubini i raskoši kadra. Njihovi komadi ne prate samo estetiku, već i emociju - oni su produžetak unutrašnjeg stanja koje spot istražuje.

Snimanje je realizovano u Vinariji Lagora na Fruškoj Gori, jednoj od najautentičnijih lokacija u Srbiji, čiji ambijent prirodno odiše tišinom, zrelošću i suptilnom elegancijom. To je prostor koji ne nameće, već podržava - baš kao i sama priča.

Jelena Gavrilović kao kreativni producent, u saradnji sa rediteljem Milošem Šarovićem - autorom koji je svoj raskošni talenat već potvrdio kroz brojne spotove i koncertne režije - donosi novu, intimniju formu izraza.

Kompletna vizuelna koncepcija proizašla je iz Miloševe vizije. Kao reditelj, postavio je ton koji je istovremeno poetičan, nenametljiv i snažan. Kao Jelenin blizak prijatelj, on duboko razume njenu energiju i senzibilitet, što je omogućilo da se ova saradnja dogodi prirodno, kao logičan nastavak odnosa građenog na poverenju.

Na kraju, sve se sklopilo u savršenu celinu - prijateljstvo, muzika, estetika i pravi trenutak. Jelena s radošću iščekuje sledeći korak: ulogu u Miloševom budućem filmu, što bi bio prirodan nastavak ove inspirativne kreativne veze.

Autor: pink.rs