Melina kao porculanska lutka: Harisova bivša pokazala kako je bila našminkana na svadbi, na ušima šljašte preskupi biseri (FOTO)

Melina Galić, do nedavno Melina Džinović udala se za britanskog milionera Džefrija Pola. O njenom venčanju koje je bilo u subotu priča se i dalje, a sada su osvanule slike Meline pre nego što je otišla u opštinu da se uda.

Njena šminkerka pokazala je kako je Melina bila našminkana, a ono što su svi primetili je da je izgledala kao porcelanska lutka.

Bivša žena Harisa Džinovića za ovu udaju odlučila je da ne nosi klasičnu venčanicu, već je odabrala belu haljinu marke "Dior", a posle toga je obukla još jednu venčanicu.

Haljina koju je ponela rađena je specijalno po njenim merama i željama u beloj boji, pa je cena ove "custom made" kreacije dostigla čak 8.000 evra, a imala je i biserne minđuše vredne nešto manje od 1.000 evra.

Njena šminkerka i očigledno bliska prijateljica koja je bila zadužena za Melinin izgled podelila je nekoliko fotografija sa jahte. Kako se može videti Melina je bila našminkana u toplijim tonovima, dok je uz venčanicu nosila punđu. Mlada osmeh nije skidala.

Čovek koji je verio Melinu Džinović zove se Džefri Pol Arnold Dej. Rođen je u decembru 1958. godine, ima britansko državljanstvo, ali se vodi i kao građanin Monaka, gde živi poslednjih nekoliko godina.

Autor: D. T.