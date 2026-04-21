Andreana Čekić nova meta hakera: Opasna prevara hara Srbijom, pevačica reagovala posle sumnjive poruke

Pevačica Andreana Čekić našla se na meti izuzetno perfidne internet prevare koja poslednjih dana ponovo masovno hara Srbijom.

Folk zvezda je na svoju WhatsApp aplikaciju primila naizgled bezazlenu poruku od bliske osobe, ne sluteći da se iza nje krije opasan virus koji hakerima omogućava da preuzmu kontrolu nad telefonom i ukradu podatke.

Njena brza reakcija i intuicija spasili su je velikih problema, a Andreana je odlučila da hitno iskoristi svoj uticaj na društvenim mrežama kako bi upozorila sve građane na ovu zamku. Kako je objasnila, poruka je stigla od njenog prijatelja, ali je u njoj bio sumnjiv link sa molbom za glasanje.

Samo nekoliko minuta nakon što je ignorisala poruku, usledio je šokantan obrt – prijatelj joj je javio da mu je nalog hakovan. Andreana se vidno uznemirena odmah oglasila:

- Dragi moji, samo da vas upozorim da trenutno opet vlada na "Whatsapp-u" neka vrsta virusa, to jest može da vam se desi da vam prijatelj pošalje da otvorite novi link gde treba da glasate za neko dete. Znači apsolutno ne otvarajte ništa. Meni je to sad stiglo od mog prijatelja. Nisam ni otvorila sva sreća, da bi mi javio posle 2-3 minuta da mu je hakovana aplikacija i da ne otvaramo ni slučajno to - rekla je ona u obraćanju na Instagramu.

Prevara koju je Andreana za dlaku izbegla mesecima unazad ostavlja građane Srbije bez dinara, a prevaranti su do sada prisvojili više desetina miliona dinara. Hakeri, nakon što preuzmu nalog, celom imeniku šalju lažne poruke. Trenutno je najaktuelnija poruka koja glasi:

"Ćao! Možeš li, molim te, glasati za Mariju? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači. Hvala puno".

Kada žrtva klikne na link, u telefon se ubacuje virus, a hakeri skidaju ceo imenik kome nastavljaju da šalju istu poruku. Slična taktika kojom se hakeri služe sa ukradenih profila uključuje i direktno traženje novca od prijatelja hakovane osobe, a poruka najčešće izgleda ovako:

"Ćao, možeš li da mi pozajmiš 120.000 dinara? Treba mi na karticu, vraćam sutra".

Andreanin slučaj je najbolji dokaz koliko su prevaranti usavršili svoje metode, jer poruke stižu od poznatih kontakata kojima verujemo.

pročitajte još Kija Kocka na meti prevaranata: Zbog hakerskog napada umalo ostala bez velikog novca

Autor: D. T.