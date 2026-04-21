Izvukoh se! Oglasio se Predrag Sarapa nakon što mu je pozlilo u jutarnjem

Kao bomba odjeknula je vest da je jutros voditelju Pinka Predragu Sarapi pozlilo usred emisije, tokom vođenja "Novog jutra", zbog čega je izašao iz programa i potražio lekarsku pomoć.

Emisiju je do kraja sama privela njegova koleginica Jovana Maksimović, a sada se Sarapa oglasio za naš portal i priznao šta se desilo.

Kako kaže, sada se oseća dobro, a pozlilo mu je usled problema sa pritiskom.

- Bolje sam, nije ništa strašno, samo mi je malo skočio pritisak i to je to, ništa drugo. Izvukoh se, što se kaže. Sutra sam tu, nadam se - izjavio je on za Pink.rs.

Autor: D. T.