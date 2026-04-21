Neda Ukraden mužu ostavila stan nakon razvoda, a zbog ovog razloga mu nije otišla na sahranu

Pevačica Neda Ukraden godinama je na muzičkoj sceni, a o svom privatnom životu i braku uvek govori otvoreno.

Kada je reč o njenom bivšem suprugu, pokojnom Milanu Bilbiji sa kojim ima ćerku Jelenu, pevačica ne krije da je njihov rastanak bio bolan, ali i po mnogo čemu specifičan u odnosu na druge javne ličnosti.

Ona je svojevremeno iznenadila javnost priznanjem da je upravo ona ta koja je bivšem mužu nakon rastanka ostavila nekretninu, i to uprkos činjenici da je sud starateljstvo nad detetom dodelio njoj.

- Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Od svakog nastupa sam ja ulagala - ispričala je Neda Ukraden i dodala da su se oboje trudili da poštede dete.

- Svaki razvod je ružan, bilo je teških reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikada ne bih dozvolila da neko kaže nešto loše o njemu - istakla je Neda, naglasivši da je njen bivši suprug bio veliki intelektualac i dobar čovek, iako se u određenim životnim okolnostima nije najbolje snašao.

Milan Bilbija preminuo je 2013. godine u Crnoj Gori, gde je i sahranjen. Iako su do njegovog poslednjeg dana zadržali uzajamno poštovanje i korektne odnose, pevačica nije mogla da prisustvuje njegovom ispraćaju.

- Tužna sam što nisam mogla da odem na sahranu s mojom Jelenom. Morala sam da ostanem kod kuće i čuvam bliznakinje - otkrila je tada Neda, misleći na svoje unuke Nedu i Aleksandru koje je u tom trenutku čuvala u Beogradu. Njeni ćerka i zet su pevačici kasnije podarili i unuka Dušana.

Neda je o svom emotivnom životu pisala i u autobiografskoj knjizi „Zora je svanula“, naglasivši da o muškarcima govori bez gorčine, te da tu nije bilo mesta za "moljenje za emocije niti uvrede".

- Da je moj bivši muž živ, sigurno bi bio ponosan - zaključila je pevačica.

Autor: D .T.