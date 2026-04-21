BILO NAS JE ČETVORO NA SVADBI! Zorannah nakon udaje za fudbalera u Americi: Godinama koristim njegovo prezime

Posle deset godina, koliko je Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, ovo je prvi put da uz ime ne stoji Jovanović, već Rum. Tako je od 26. februara, kada su se ona i njen, sada već suprug, golman Eloj venčali u Americi.

Prošlog leta Zorana Jovanović je rekla: "Trenutni plan je da ne pravimo svadbu, već samo da se potpišemo", i upravo je tako bilo.

Kao i obično, kad je ona u pitanju, usledilo je mnoštvo komentara. Smejući se, Zorana Jovanović je ispričala:

- Izgleda da su ljudi očekivali kočije, orkestre, pet venčanica… Pre deset godina, kad sam se često slikala u venčanicama, meni je sve to delovalo jako kul, ali što više ideš na tuđa venčanja, sve više shvataš da su svadbe veća radost za familije i prijatelje nego za mladence. Posebna priča je ako mlada i mladoženja dolaze iz različitih kultura, pa treba praviti miks, koji iziskuje mnogo uklapanja. Recimo, ja vrlo malo slušam stranu muziku, a trebalo bi da pola svadbe bude baš ona kako bi se i druga strana super provela.

Osim toga, kad izgubiš roditelje, onda sve to više nije ono što si nekad zamišljao. Razmišljali smo i o varijanti da u Španiji ili Grčkoj napravimo slavlje za mali broj ljudi, najbližih, a onda se i to pokazalo kao komplikovano rešenje, jer su njegovi prijatelji uglavnom sportisti. Mnoge od njih nisam upoznala. On zna moje drugarice, ali nije bilo prilike da se sretne s njihovim muževima. Uz sve to, Eloj trenutno igra u Americi, gde je pauza usred zime, a to mi baš nije idealno vreme za svadbu. Možda za pet godina napravimo žurku, ali budući da ni on ni ja ne volimo da se bavimo organizacijom, i to je pitanje.

Kako ste proveli ostatak dana, posle "potpisivanja"?

- Plan je bio da odemo negde, da napravimo lepe fotografije i da se istetoviramo. Međutim, kad smo se venčali, svi su bili gladni, a to svi smo nas dvoje, moja drugarica i njegov drug. Otišli smo u divan grčki restoran "Mandolina". Posle ručka je na red došlo slikanje, ali je bilo veoma toplo a sako, koji sam nosila kao haljinu, napravljen je od materijala za kapute (smeh). Prvobitna ideja je bila da se venčam u duksu, ali se Eloj više „skockao“, pa sam pomislila – sada i ja moram da se bolje obučem. Posle slikanja mi je bilo toliko vruće da sam želela samo da dođem kući i skinem sako. Naručili smo hranu i gledali seriju.

Kakve ste tetovaže hteli da uradite?

– On moje ime, a ja njegovo. Eloju je skoro celo telo istetovirano — ostavio je jedno malo slobodno mesto za mene i celu nogu za dete, ako ga budemo imali, a valjda hoćemo.

Malopre ste rekli da imate utisak da ste odavno u braku?

– Ne mogu da kažem da imam takav osećaj od prvog dana, ali mi smo odmah počeli da živimo zajedno, a ja da koristim njegovo prezime, jer je ono stajalo na poštanskom sandučetu. Slično je i kad zakazujem tretmane ili bilo šta drugo, jer ko će da speluje Jovanović. On me od leta 2023. svima predstavlja kao svoju ženu, tako da je nama ovo bilo samo stvar administracije.

Da li je Majami grad u kome ćete trajno živeti?

– Došli smo sredinom januara, tako da tek treba da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer imamo par opcija. Čekamo da prođe Svetsko prvenstvo u fudbalu, pa da budemo sigurni da ostajemo. Eloj jeste potpisao ugovor na tri godine, ali kod fudbalera se nikad ne zna. Prvi put u životu nemam razloga da se zbog nečega žalim. Nedavno sam, na pitanje kada ćeš se vratiti, odgovorila, ako nikada više ne izađem iz Amerike, biće mi OK (smeh). Dve i po godine provedene u Holandiji opisala bih kao teške i depresivne. Znam da se u istim gradovima ljudi osećaju drugačije, ali meni njihov "hladni" mentalitet uopšte nije prijao. Za više od dve godine sam našla jednu i po drugaricu, a ovde sam već tokom prve nedelje imala deset. Naravno, nisam dete pa da danas nekoga upoznam, a sutra mislim da mi je prijateljica, ali to su devojke s kojima mogu da odem na kafu.

Autor: D. T.