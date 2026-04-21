NUDILA MI JE STAN OD 100.000 EVRA ZA 1.000 EVRA! Šok tvrdnje Kristijana Golubovića o Sonji Savić: Dala mi je poklon od 6.000 evra, tako nešto nikad pre nisam video!

Kristijan Golubović svojevremeno je šokirao domaću javnost kada je tokom učešća u rijalitiju "Farma" otkrio detalje svog bliskog prijateljstva sa pokojnom glumicom Sonjom Savić.

Tom prilikom isplivali su manje poznati detalji iz njenog privatnog života koji nabolje oslikavaju njenu nesvakidašnju velikodušnost.

U razgovoru sa cimerkom Jelenom Milošević, u javnosti poznatijom kao Balerina, Kristijan Golubović je priznao da su on i glumica, koja je preminula pre 18 godina, bili jako bliski prijatelji.

Prisećajući se tog perioda, Kristijan je ispričao anegdotu koja je njegovu sagovornicu ostavila u potpunom iznenađenju.

Naime, Golubović je tvrdio da mu je Sonja Savić svojevremeno ponudila da kupi njen stan, koji je tada bio procenjen na oko 100.000 evra, za simboličnu cifru od neverovatnih 1.000 evra, uz mogućnost da ga koristi koliko god želi! Ipak, on do danas nije precizirao da li je ovu ponudu ikada prihvatio.

Nakon smrti slavne umetnice, Golubović je naglasio da njena darežljivost nije bila usmerena isključivo ka njemu, te da je Sonja često darivala svoje prijatelje. Ipak, on i danas brižno čuva uspomene koje je od nje dobio, a jedan dar se posebno izdvaja.

– Poklonila mi je servis za ručavanje vredan 6.000 evra. Dok mi ga nije donela, nikada u životu nisam video tako nešto – rekao je Golubović, ne krijući koliko mu njen gest i dalje znači.

Autor: D. T.