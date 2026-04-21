Sin je primetio da uzimam pilule: Pevačica intimnim priznanjem iznenadila sve

Pevačica Ivana Jordan slovi za ženu koja odlično izgleda u 48 godini, koje ponosno i nosi, a za medije je otkrila na koji način se neguje.

Ona tvrdi da su pilule sa mitohondrijama, i nešto malo spanaća zaslužni za to da uvek izgleda sveže, a prisetila se i razvoda od bivšeg supruga Dušana Antonijevića, sa kojim ima sina Vuka.

Tvrdi da su posle svega ostali u prijateljskim odnosima, te i da ne može da razume da se ljudi mrze i zbog sujete ostaju na ratnoj nozi kada se ljubav ugasi.

- Moja mama kaže da je spanać zaslužan za moj dobar izgled, ali ja mislim da je nešto drugo. Ima svakako svega, genetike, ali su to samo procenti koji su u pitanju.

Iskreno verujem da mladolik izgled dolazi iz duha. Ako si veći deo dana namrgođen i ljut, to će se sve oslikati na našem licu. Ako smo vedrijeg duha, mislim da se i to jasno vidi na licu.

Naravno, kada pređemo 40 godinu naravno da je potrebno pomoći svom licu u nezi i hidrataciji svega. Ne treba preterivati. Ja u poslednje vreme pijem recimo eliksire za mitohondrije. To mi je zanimljivo i to osećam da mi prija. Ja volim te male pilulice, moj sin je to primetio, pa mi kaže: "Mitohondrijice moja mala" - rekla je Ivana za Blic, te je otkrila da nema problem da priča i o botoksu koji s vremena na vreme koristi:

- Uradim s vremena na vreme bebi botoks, filere ne radim, jednom sam to uradila i zaista nije lepo izgledalo na meni, tako da treba samo pratiti šta nam odgovara i sve će doći na svoje.

Naravno sve to treba jednom, do dva puta godišnje uraditi i to je sve. Žene žele da menjaju lice, ako neko na kraju krajeva želi i to u redu je, ali mislim da suštinski za time nema potrebe.

Otkrila sam i jogu lica i to je sjajno. Održava prirodan izgled lice i to je način vežbanja koje redovno radim i daju odlične rezultate.

Mladost je inače precenjena. Kad smo mladi mi udaramo glavom o zid, pravimo haos i to je super, a onda dođeš u neke godine kad si zreo, porastao si i prevazišao si sve.

Naučio si da se smeješ i to je savet svima nama. Ja sebe lečim sebe svakog dana takvim mislima i ne treba bežati od toga. Tek kad dođeš u neke četrdesete, pedesete ili šezdesete treba da kaže: "Dobar dan živote". Tek tad si nekako zreo čovek i nekako kvalitetno možeš da uživaš - priča Ivana Jordan za Blic.

