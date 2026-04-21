Prizor koji će sve raznežiti: Aca Sofronijević objavio prvu fotku ćerke Tare (FOTO)

Iskreno je podelio osećanja o roditeljstvu, ističući veliku ljubav i oduševljenje zbog dolaska ćerke.

Poznati harmonikaš Aca Sofronijević ne krije sreću otkako je pre par dana postao otac, a sada je pratioce na društvenim mrežama oduševio prvom fotografijom naslednice. Slika koja je u rekordnom roku sakupila hiljade lajkova prikazuje nežan prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Mala ruka novorođene Tare ušuškana je u dlanovima ponosnih roditelja. Na fotografiji se vidi i zlatna burma, koja simbolizuje čvrstu porodičnu zajednicu.

Uz emotivan prizor, Sofronijević je kratko i jasno poručio:

"Mi, hvala ti Bože".

Ovaj dirljiv trenutak potvrđuje da popularni muzičar proživljava najlepše dane u životu, a čestitke poznatih kolega i fanova ne prestaju da pristižu.

"Ćerka liči na mene, danas sam menjao pelene"

Aca Sofronijević je povodom rođenja naslednice, suprugu obradovao i luksuznim poklonom – elegantnom narukvicom, kao simbolom ljubavi i zahvalnosti za najvažniji trenutak u njihovim životima

"Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo.

