Nateraće vam suze na oči! Bivši muž Marije Mikić se ovim rečima obratio ćerki Đurđi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com/jokarica89 ||

Uz fotografiju Jovan objavio je emotivnu poruku posvećenu ćerki Đurđi.

Jovan Pantić iz braka sa pevačicom Marijom Mikić ima dvoje dece - sina Milija i ćerku Đurđu. On je na mrežama veoma aktivan, a sada je objavio sliku sa naslednicom i javno joj se obratio.

Naime, Jovan se uslikao sa malom Đurđom dok su provodili vreme zajedno, a tekst koji joj je posvetio je mnogima naterao suze na oči.

- Fališ mi noću kad sve utihne i stane, kad misli same krenu, a srce te priziva bez mane, u svakom snu te tražim, u svakom jutru te nema, a baš si ti bila moja najmirnija tema.

Bez tebe je svaki korak nekako teži, kao da mi život na ramenima leži. I kad me slome dani, kad nemam gde ni kako, ti mi dođes tiho i podigneš me lako, ne vidim te, a osetim te jasno, kao da mi šapnes: “Izdrži, nije kasno.” Moja si snaga da ustanem, najveća volja da ne odustanem. Moja si snaga da ustanem,najveća volja da ne odustanem. Moja si reč i crveno slovo, bez tebe u meni gubi se sve ovo. Fališ mi više nego što reči znaju, više nego što suze u sebi kriju i traju, više nego što vreme može da ponese, i svaki dan me ponovo ka tebi donese. Smeh mi dođe, ali brzo i prođe, jer nema ko da mi kaže: “Tata, sve će da prođe.” Ali baš ti i kad nisi tu kraj mene, držiš me uspravno kad srce u tišini krene, jer nisi samo neko ko mi nedostaje, ti si razlog što snaga nikad ne prestaje. Razlog si da budem bolji nego što jesam i kad ćutim i kad se borim uvek za tebe dišem i postojim. Kada sam slomljen i kada me tuga hvata, u meni se vrati život jer sam Đurđin tata - napisao je Jovan.

Otkrio koliko mu je teško pao razvod

Inače, Jovan iz prvog braka ima jednog sina, dok je sa Marijom Mikić dobio sina i ćerku. On je nedavno podelio njihovu fotografiju i istakao da mu teško pada život bez njih.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

POVEZANE VESTI

Domaći

ĆERKA JANE TODOROVIĆ SLAVI ROĐENDAN! Pevačica joj se obratila nakon javnog skandala ovim rečima (FOTO)

Domaći

ESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ! Pljušte emotivne poruke Prijinih kolega, a oglasila se i Filipova majka (FOTO)

Domaći

NOV SAM U OVOM POSLU: Bivši muž Marije Mikić započeo biznis sa poznatim pevačem, isplivali svi detalji (FOTO)

Domaći

Zverka kakve nema! Pogledajte kako izgleda bivši muž Marije Mikić posle razvoda, žene, spremite se (FOTO)

Domaći

Evo kako i sa kim bivši muž Marije Mikić slavi rođendan posle razvoda: Hvala vam za svetlo dok sam hodao mrakom (FOTO)

Hronika

USPOMENA KOJA SLAMA SRCE! Objava Dankine majke nateraće vam suze na oči (FOTO)