CECI STIGLO IZNENAĐENJE! Pevačica objavila sliku i pismo koje je dobila i NE MOŽE DA SAKRIJE EMOCIJE: Širimo ljubav! (FOTO)

Ovo ju je ostavilo bez daha!

Svetlana Ceca Ražnatović podelila je sa pratiocima fotografiju prelepog buketa cveća uz koji je stigla i rukom pisana poruka na makedonskom jeziku.

Naime, majka jednog od mladih talenata kojima folk diva pomaže da krče put ka zvezdama, odlučila je da joj se zahvali na najlepši mogući način – cvećem i rečima koje pogađaju pravo u srce.

Ceca je uslikala prelepo cveće i poruku napisanu na makedonskom jeziku:

"Draga Ceco, hvala ti za sve što radiš za mog sina. Majka"

Vidno dirnuta ovim znakom pažnje, pevačica nije ostala imuna, pa je javno uzvratila porukom punom topline:

"Hvala još jednoj divnoj mami koja ima pretalentovanog sina... Širimo ljubav!" uz emotikon srca i ruže.

