BOL NE PROLAZI! Dve TUŽNE godine bez Bojane Janković: Poruka na njenom spomeniku nateraće vam suze na oči

Nakon uspešne medijske karijere i bavljenja modelingom, povukla se iz javnosti i posvetila porodici. Iza nje su ostale dve ćerke iz braka sa Ognjenom Jankovićem. A danas se navršava dve godine od njene smrti.

Pre dve godine, 19. aprila 2024. godine, domaću javnost je potresla vest o iznenadnoj smrti nekadašnje televizijske voditeljke Bojane Janković. Njen prerani odlazak ostavili su veliku prazninu u srcima njene porodice i publike koja ju je obožavala.

Bojana Janković je stekla veliku popularnost početkom dvehiljaditih godina kao voditeljka emisije "City club", koja je u to vreme brzo osvojila srca gledalaca. Ovu kultnu emisiju vodila je zajedno sa svojom sestrom Ivanom, sa kojom je uporedo studirala na Fakultetu političkih nauka. Pored uspešne voditeljske karijere, Bojana se bavila i modelingom. Nakon rada na emisiji "City club", odlučila je da se povuče iz javnog života. Bila je u braku sa Ognjenom Jankovićem, frontmenom grupe "Beogradski sindikat", sa kojim je dobila dve ćerke, nakon čega su se sporazumno razveli. Sestra Ivana joj je oduvek bila ogromna podrška, a sestre su često delile uspomene sa zajedničkih putovanja.

Bojana je pronađena mrtva u svom stanu. Pred prvu godišnjicu od tragedije, voljenoj voditeljki je podignut beli spomenik na kojem se, ispod njene fotografije, nalazi srceparajuća posveta: "Ljubav se zove imenom tvojim, Bojana".

Ova tragedija je nemerljivo potresla njenu porodicu, a pre svega njene ćerke. Bivši suprug, Ognjen Janković, prvi put se oglasio o gubitku šest meseci nakon njene smrti, opisujući taj događaj ne kao stres, već kao "atomsku bombu" za njihove živote. U potresnoj ispovesti objasnio je da svaki dan misli na nju, baš kao i njihova deca, te da uče kako da žive sa tom tugom.

- To je gubitak za ceo život, koji može da se prevaziđe. Ništa nikada ne može da zameni majku", rekao je tada Ognjen, ističući da idu dan po dan u pokušaju da prevaziđu ovu veliku porodičnu tragediju.

