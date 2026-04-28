Ivan Milinković otkrio da li je ostao u kontaktu sa članovima grupe Legende: Nakon 30 godina došao kraj

Ivan je bez ustezanja priznao šta su razlozi za ovakvu odluku.

Pevač Ivan Milinković je 2019. godine, nakon skoro 30 godina uspešne saradnje, odlučio da napusti grupu "Legende" i započne solo karijeru.

Tada je otvoreno progovorio o pravim razlozima ove odluke i priznao u kakvim je danas odnosima sa bivšim kolegama iz benda.

Kako je istakao, posle dugog niza godina osetio je potrebu za promenom i novim profesionalnim izazovima.

- Ja sam želeo nešto da promenim, i hteo sam da vidim gde mi publika više veruje, bar oni koji me prate. Obično onaj koji ti nalazi manu stalno, ne da ti da zarđaš, to je dobro jer možeš da radiš na sebi i da se ne upavaš - izjavio je Ivan i dodao da mu je najveći imperativ bio da nastavi da napreduje na profesionalnom nivou.

Ipak, ono što je izazvalo najveće interesovanje javnosti jeste njegov odnos sa nekadašnjim kolegama.

Pevač je bez ustezanja priznao da su kontakti danas svedeni na minimum.

- Mogu da budem iskren, nismo u kontaktu više. Jesam samo sa jednim članom koji me povremeno pozove i čujemo se. Ljudi na kraju imaju svoje stavove, ali normalno je to da kada posle toliko godina napraviš takav rez - bio je iskren pevač.

Milinković je naglasio da, uprkos svemu i različitim stavovima, ne postoji loša emocija sa njegove strane i da sa poštovanjem gleda na zajednički rad i uspehe koje su ostvarili tokom tri decenije.

- Nisam želeo da pravim neku lošu atmosferu, što bi ljudi rekli zlu krv, ali je trideset godina rada veliki period - kazao je Ivan, podsećajući na impresivne istorijske uspehe "Legendi" koji obuhvataju preko 2.800 koncerata u zemlji i inostranstvu, kao i čak 59 punih beogradskih Sava Centara.

- Normalno je da svako ima svoj stav, ne kažem da se ljuti, ali dobro. Oni idu dalje, imaju jako lepe numere. Trideset godina je jedan radni vek i ja ne bi boravio tu tolike godine da mi nije bilo lepo - zaključio je Milinković tada za Grandonline.

Autor: Pink.rs