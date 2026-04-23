Zoi Kravic i Hari Stajls se tajno verili? Svi gledaju u njen masivni prsten (FOTO)

Zoi planira da se pridruži Hariju na njegovoj predstojećoj svetskoj turneji pod nazivom "Together, Together", koja počinje u maju.

Glumica i pevačica Zoi Kravic (37) podstakla je glasine o veridbi kada je uočena sa masivnim prstenom na „onom“ prstu dok se ljubila sa svojim dečkom, Harijem Stajlsom (32), u Londonu. Fotografije je u utorak, 21. aprila, objavio list The Sun. Isti prsten primećen je na njenoj ruci i dva dana ranije, tokom zajedničkog izlaska.

Hronologija njihove veze

Iako predstavnici slavnog para još uvek nisu odgovorili na upite za komentar, njihova veza se razvija prilično brzo. U avgustu 2025. prvi put su viđeni zajedno u Rimu, dok je Zoi bila na promotivnoj turneji za svoj film Caught Stealing. U septembru iste godine par je fotografisan u Njujorku na ručku sa Zoinim ocem, čuvenim rokerom Lenijem Kravicom. Izvori bliski paru tada su izjavili da „ovo deluje kao nešto više od prolazne avanture“.

U decembru Hari je provodio mnogo vremena u Rimu, gde mu se Zoi često pridruživala. Izvori opisuju njihov zajednički život kao „opušten“, uz duge šetnje i druženje sa prijateljima.

Planovi za budućnost i novi album

Zoi planira da se pridruži Hariju na njegovoj predstojećoj svetskoj turneji pod nazivom "Together, Together", koja počinje u maju. Turneja prati njegov novi album simboličnog naslova: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally."„Oboje imaju pretrpane rasporede, ali deluju veoma ozbiljno i fokusirano na to da zajedničko vreme postave kao prioritet“, izjavio je izvor za magazin PEOPLE.

Prethodne ljubavi

Podsećanja radi, Zoi Kravic je ranije bila verena za glumca Čeninga Tejtuma, ali su raskinuli krajem 2024. godine jer su shvatili da su „u različitim životnim fazama“.

S druge strane, Hari Stajls je poslednji put bio u vezi sa glumicom Tejlor Rasel, sa kojom je raskinuo u maju 2024. godine nakon manje od godinu dana zabavljanja.Čini se da su i Zoi i Hari konačno pronašli pravu hemiju, a prsten na ruci sugeriše da bismo uskoro mogli čuti i svadbena zvona!

Autor: M.K.