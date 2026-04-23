Nada Topčagić sinu i snajki ostavlja stan u centru Beograda od 150 kvadrata: Pevačica otkrila šta joj predstavlja najveći problem kad je ova skupocena nekretnina u pitanju

Ima plan da zaradi od stana koji se nalazi na vrlo traženoj lokaciji u prestonici.

Pevačica Nada Topčagić u svom vlasništvu poseduje nekoliko nekretnin. Pevačica je nedavno otkrila da se seli iz dupleksa koji poseduje u srcu srpske prestonice.

- Selimo se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemaš gde auto da parkiraš - rekla je Nada na tada, a na pitanje da li će stan staviti na prodaju ili iznajmljivanje, ona je rekla:

- Neće biti na prodaju, izdavaćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snaji. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji. Ne znam kada ćemo se preseliti, jer, verujte ne možemo da nađemo ko će sve to da preveze, sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikog da nađeš.

Kupuje kod Kineza

Podsetimo, popularnost Nade Topčagić je i posle 50 na muzičkoj sceni u punom jeku, dobro je poznata kao žena iz naroda, ne pati za luksuzom, kupuje kod Kineza, a gde god da prođe svi se okreću za njom.- Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigde ništa da kupim, ako meni to lepo stoji, ako znam to da iznesem. Ti možeš da obučeš ne znam šta skupoceno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš da izneseš i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari - kaže ona, ističući da joj je i dan-danas glavna preokupacija “šta obući”:

- Svi me pitaju zašto posle toliko godina razmišljam? E pa baš zato. Posle toliko godina ja moram da razmišljam šta ću da obučem. Vrlo je bitno šta ćeš obući, kako da izgledaš posebno. Brzo se ja spremim, šminkam se sama, pomažu mi prijatelji, ali ipak sve osmišljavam ja.

Autor: M.K.