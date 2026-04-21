NIŠTA JOJ NE ZAMERAM, TAKO JE BIRALA: Naša pevačica u bolnoj ispovesti otkrila potresne detalje odrastanja bez roditelja!

Mladu pevačica Anđelu Stojković ugostio je Ognjen Amidžić u svojoj emisiji "Ami G Show", ona uskoro puni 19 godina i ovom prilikom je otvoreno podelila detalje iz svog privatnog života.

- Muzika i karijera su mi prioritet i najveća ljubav. Privukla sam publiku iskrenošću, zato me vole - rekla je Anđela i otvorila dušu o svom odrastanju bez roditelja.

- Moja priča je mnogo teška, ne moze da se opiše. Kad sam imala godinu dana majka me je ostavila, otac je preminuo pre dve godine. Ostala sam sa bakom i dekom. U kontaktu sam sa majkom i ne zameram joj ništa. Ako je tako odlučila, neka tako bude. Viđamo se na nekih 6 meseci.

Anđela je govorila i o majci i odnosu sa njom:

- Ostavila me je jer nije imala dobar život sa ocem. Bolje je ovako nego da ja trpim i gledam svađe. Bolje što sam ostala kod bake i deke, tatinih roditelja.

Autor: Pink.rs