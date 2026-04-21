Mitar Mirić priznao da li je bio u vezi sa Zoricom Marković i da li je trebalo da se venčaju: Evo u kakvom su odnosu danas!

Poznati pevač Mitar Mirić gost je emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom odgovarao je na pitanja gledalaca sa Instagrama.
Da li ste nekad bili u vezi sa Zoricom Marković pošto se pisalo da se ona udaje za vas?
- Ma ne, ona je moja koleginica, kao sestra... Ja sam je prvi vodio na turneje '82. Živeo sam kod nje u Zvorniku gde je živela sa jednim čovekom. I danas smo dobri...
Da li je istina da je trebalo da otpevaš ''Plavog slona'' s grupom Tvins umesto Ere Ojdanića i da se kaješ što si odbio hit?
- Ja sam tada imao velike hitove i tada promenio imidž... Pored toga gde još i Plavog slona, mada je to hit, svaka čast... I dan danas je Ciganče hit, nije klasičan narodnjak...
Da li je tačno da si prvi narodnjak koji je napunio Sava Centar i da li planiraš da opet napraviš koncert u Beogradu?
- Prvi sam otvorio narodnjake u Sava centru... Sve osim Arene, nadam se uskoro da će biti, ako nastavi da me laže organizator, moraću da menjam organizatora... Može i Taš...
