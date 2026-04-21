Cecin frizer priznao da li bi sarađivao s Karleušom za dobar honorar, progovorio o napadu u njegovom salonu, a evo kako je zapravo došlo do prekida kontakta s Anabelom i njenom porodicom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku odgovarao na škakljiva pitanja!

Jedan od popularnijih frizera Stevan Radivojević, koji je poznat i kao lični frizer Svetlane Cece Ražnatović, gost je emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom odgovarao je na pitanja gledalaca sa Instagrama.

Otkrij nam koja pevačica je sa pet muškaraca organizovala napad na tebe u tvom salonu?

- Nije pevačica, ona je poznata ličnost, ne znamo ni što je poznata. Napali su me u mom salonu navijači pre nekoliko godina. Neću da otkrijem koje je ta sooba jer voli publicitet i jer se dobro ponaša, pa neću da je pominjem, a ti koji su me napali danas su mi drugari. Ja joj želim sreću jer je njoj potrebna sreća.

Kad bi morao da biraš da radiš samo Cecu ili Anastasiju, koga bi odabrao?

- Odabrao bih Anastasiju, ona je jedan od mojih najvećih prijatelja i moja muza.

Da li bi za dobar honorar prihvatio da sarađuješ s Jelenom Karleušom?

- Ne bih, meni nije bitan honorar, koliki god da je honorar, ne bih jer je meni stopostotna lojalnost bitna... Ne bih ni da se moje neke saradnje prekinu, ne bismo sarađivali...

Zbog čega si prekinuo kontakt sa Anabelom, a izjavio si da ti je ona pomogla da kupiš prvi stan?

- Nisam ja prekinuo sa njom, oni su prekinuli sa mnom kontakt svi porodično... Nije mi ona pomogla finansijski, samo je stala iza mene da ću ja to da isplatim, ona, Mia i Jelena Kostov su stale iza mene da ću ja to da isplatim za nekoliko godina u ratama, ja sam to uradio pre tog roka.

Autor: Pink.rs