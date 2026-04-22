Sestra Vladimira Tomovića IDE U ZATVOR! Dve i po godine će provesti iza rešetaka, ovo su svi detalji!

Počinila je teško delo protiv opšte sigurnosti!

Podgoričanka Jelena Radonjić (45) prvostepeno je osuđena na dve i po godine zatvora nakon što je 30. juna prošle godine, automobilom naletela i povredila dve ženske osobe na stepeništu Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a prethodno automobilom probila rampu na ulazu u plato tog verskog objekta. Ona je inače sestra Vladimira Tomovića.

Radonjić je, pred Osnovnim sudom u Podgorici, osuđena zbog počinjenog krivičnog dela – teška dela protiv opšte sigurnosti.

Podsećamo, u tom incidentu K.B. je zadobila tešku telesnu povredu. Radonjić je uhapšena iste noći kad se dogodio incident i od tada se nalazi u pritvoru.

