Danas imam još jednu operaciju, da sam ostao u Bjeljini, UMRO BIH!

Zahvaljuje se doktorima iz Kliničkog centra.

Goran Ivanović, osnivač "Goci benda", nedavno je operisan u Beogradu početkom aprila u Kliničkom centru, a danas ima zakazanu još jednu operaciju. On je opisao kako su izgledali njegovi dani borbe za život.

Goran je potvrdio da ga danas u Kliničkom centru čeka još jedan zahvat nakon teške operacije srca, a kako je rekao više od 40 dana je proveo u bolnici gde su mu se borili za život.

- Dobro sam. Još sam u bolnici, danas ću imati operaciju pa ću videti šta će i kako će biti. Imao sam ugrađen pejsmejker ali je on bio pod jakom infekcijom i onda su mi lekari tamo u Bosni to malo zapustili i zamalo nisam umro, da sam ostao tamo u bolnici u Bjeljini, umro bih. Sad sam već spašen. Bio sam u dva sata ovde dovezen iz Bijeljine i imao sam odmah hitnu operaciju, da mi izvade taj pejsmejker, te elektrode i sve. Sad sam na kliničkom centru u Beogradu i ovde su me spasili lekari - priča Ivanović.

Na pitanje da li je imao neke teskobe pre nego što mu se pogoršalo zdravstveno stanje i usledile komplikacije, odgovorio je:

- Nisam osećao nikakve teskobe, samo sam imao veliku temperaturu, dobio sam temperaturu 40. I ležim u bolnici već 42 dana. Sad se nadam najboljem - poručio je Goci.

Nažalost, ovo nije prva ozbiljna zdravstvena bitka kroz koju je Goci prošao, jer je ranije već operisao srce i preživeo moždani udar. Njegov život obeležile su i brojne porodične tragedije koje su se ređale jedna za drugom.

