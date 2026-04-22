Ovo je sin Siniše Mihajlovića: Izrastao u pravog dasu, a nedavno je posetio kuma u Beogradu (FOTO)

Sin Siniše Mihajlovića, Dušan, nedavno je proslavio 24. rođendan, a potom je spakovao kofere i iz Italije došao u Srbiju. On je odmah posetio svog kuma, Dejana Stankovića, i sa njim otišao u posetu klubu Crvena zvezda.

Ponosna Arijana podelila je slike svog sina tokom posete klubu, a u pozadini je išla pesma Džeja Ramadanovskog "Slavija". Inače, ne čudi da je Sinišina udovica odabrala baš ovu pesmu.

Naime, ljubav prema folku i narodnjacima Siniša je preneo na čitavu porodicu, te tako danas Arijana u svom lokalu u Italiji često pušta narodnjake i snima se sa mnogim našim zvezdama kojima je njen lokal obavezna stanica pri dolasku u ovo mesto.

Inače, Dušan na Instagramu često izaziva brojne reakcije, pogotovo kada pokaže tetovaže koje ima preko cele ruke.

Inače, Siniša Mihajlović i Dejan Stanković bili su više od prijatelja i saigrača. Oni su bili su dvostruki kumovi i gajili su odnos koji su često opisivali kao odnos rođene braće.

Dejan Stanković je bio kum Siniši Mihajloviću na njegovom crkvenom venčanju sa Arijanom 2005. godine u Sremskim Karlovcima. Pored venčanog kumstva, Mihajlović je krstio Stankovićevu decu, čime su dodatno učvrstili svoje duhovne i porodične veze.

Inače, Njihovo prijateljstvo je procvetalo u Italiji, gde su zajedno igrali za Lacio (od 1998. godine) i kasnije za Inter, a Siniša je bio mentor Dejanu od njegovog dolaska u Seriju A.



