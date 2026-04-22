Javuz ODBIJA DA PRIČA SRPSKI! Emina Jahović otkrila da njen mlađi sin ne govori naš jezik, pa dodala: Ja se u Turskoj osećam kao stranac!

Iako je godinama na relaciji Srbija - Turska i dalje ne doživljava ovu zemlju kao svoju.

Pevačica Emina Jahović razvela se pre nekoliko godina od Mustafe Sandala, sa kojim ima dva sina. Iako je godinama na relaciji Srbija-Turska i dalje tu zemlju ne doživaljava svojim domom.

Ona je istakla da i dalje veruje u ljubav i da kako godine prolaze shvata da bi mogla ponovo da se uda.

- Kada sam se razvela, mislila sam da se više nikad ne bih udala, a sada sve više mislim suprotno... Mi smo povređeni, padnemo i ustanemo. Žena sam koja voli brak. Nije mi prirodno da ako imaš partnera, i u nekim si određenim godinama, da ga predstavljaš kao dečka, lepše je kada kažeš: “Ovo je moj muž” - rekla je Emina.

Ni posle toliko godina, Emina Tursku ne doživljava svojim domom, iako su joj sinovi jednim delom Turci.

- Bolje se osećam u Srbiji. Tamo se osećam kao stranac, iako su mi deca Turci. Jaman govori srpski, a Javuz odbija iz nekog razloga, malo je ljubomoran, pa neće da priča - rekla je pevačica i otkrila svoju veliku odluku - potpuno drugačije se ophodi prema deci.

- Mustafa je bio loš, a ja dobar policajac. Kada sam ostala sama sa njima, bila sam bespomoćna. Nisam imala nekoga da bude autoritet. Počela sam da se ponašam strože, njima nije bilo jasno šta se sa majkom desilo.

Autor: R.L.