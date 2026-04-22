'Ti i ja pod zvezdama' Milica Todorović u besnoj mašni, objavila snimak iz kola, a kraj nje ON (VIDEO)

Milica Todorović porodila se pre nekoliko meseci, ali njen porođaj otišao je u drugi plan kada je isplivalo da je rodila dete oženjenom čoveku. Tada se oglasila supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila dete i od tog trenutka Milica se danima borila sa osudama javnosti ali i neprekidnom praćenju medija.

Situacija se u jednom trenutku smirila, a pevačica se kako se spekuliše čak i iselila iz naselja u kom je živela. Ono što je sigurno je da Milica dosta vremena provodi u svojoj rodnoj kući u Kruševcu, a sada je objavila video sa auto-puta koji je zaintrigirao njene pratioce.

Pevačica je sa suvozačevog sedišta usnimila enterijer auta, pa se odmah moglo primetiti da je reč o luksuznom automobilu, a u jednom trenutku se pojavila i muška ruka u videu. Mnogi su pomislili da je ta ruka oca njenog deteta.

Ono što je je još više upalo svima u oko, je pesma koja se slušala u autu. "Ti i ja sami pod zvezedama" glasio je stih romantične numere.

Oglasila se u jeku skandala

Milica Todorović obratila se čitavoj javnosti putem otvorenog pisma, nakon što je isplivalo u javnost da je otac njenog deteta oženjen.

"Dragi moji, Naše dete ima tri dana. A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete. Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost."

Autor: N.B.