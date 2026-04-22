Naslednik krenuo njegovim stopama: Naš glumac odrastao na Kosovu pa oženio najlepšu Hrvaticu koja ga je čekala dok je noći provodio sa Milenom Dravić

Naš proslavljeni glumac Miodrag Krivokapić, rođen je 22. aprila 1949. godine u Peći, gde je proveo detinjstvo i završio osnovnu školu i gimnaziju. Njegov put do zvezda nije bio nimalo lak – čak tri puta nije uspeo da položi prijemni ispit za beogradsku Akademiju, ali ga to nije sprečilo da ostvari svoj životni san.
Svoju pravu priliku pronašao je u Zagrebu, gde je uspešno završio Akademiju i započeo karijeru u pozorištima Gavela i Hrvatskom narodnom kazalištu. Godine 1986. vratio se u Srbiju, gde danas živi u Beogradu.
Miodrag Krivokapić važi za povučenog i porodičnog čoveka, a decenijama uživa u skladnom braku sa doktorkom u penziji, Svjetlanom, koju s ponosom naziva najlepšom ženom iz Dubrovnika koju je ikada upoznao.
Koliko je njen sud bio važan za njegov profesionalni razvoj, glumac nije krio, ističući njene iskrene i stroge kritike: "Svojevremeno je bila veoma strog kritičar. Znala je da se oduševi, ali i da mi bez reči kaže šta misli o predstavi, samo bi rekla: "Razgovaraćemo". Sasvim suprotno od onoga kada bi mi doletela u zagrljaj. Kada joj kažem kako je mnogo smekšala, ona mi odgovori: "Nisam, nego si ti sazreo", a ja joj vratim da je ona postala mnogo praktičnija i pažljivija, posebno kada je reč o Bojanu. Dopada joj se sve što on glumi".
Sinovi kao najveći ponos
Sa suprugom je dobio dva sina, Damjana i Bojana, od kojih je Bojan odlučio da krene očevim glumačkim stopama.
O njihovom bliskom odnosu i razgovorima o bitnim životnim temama posvedočio je i Bojan u jednom intervjuu.
"Baš sam pre neki dan pričao sa ocem Miodragom kako mi dani brzo prolaze otkako sam u braku. Dok sam trepnuo, čini mi se, prošao je mesec. Taisa i ja smo živeli godinu zajedno pre venčanja. Ovo je samo nova dimenzija našeg odnosa. Kod mene se, zasad, ništa nije promenilo, jedino možda to što sad nosim burmu i što bi trebalo da se ponašam malo ozbiljnije".
Boemski dani i noći sa Milenom Dravić
Prisećajući se prošlih vremena, kultnih predstava i druženja sa legendarnom Milenom Dravić, Krivokapić je jednom prilikom evocirao uspomene na te posebne umetničke trenutke.
"To su stvarno bile najbolje žurke jer smo imali i orkestar u predstavi. Ostajali bismo do 2, 3 ujutro".
Ipak, glumac je dodao da je oduvek imao meru i postavljao jasne granice.
"Kontrolišem to i imao sam sreću da nisam podnosio alkohol. Volim da ostanem nakon predstave, to opuštanje je neophodno, ali što vreme više odmiče, to je boemštine sve manje".
Autor: N.B.