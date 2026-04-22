Ceca je otpustila obezbeđenje jer su gledali mene: Jelena Karleuša otkrila da Ražnatovićka pomno prati Pinkove Zvezde, pa NJIMA javno dala poslovnu ponudu

Cela Srbija bila je prikovana u subotu veče uz male ekrane i pomno pratila ''Pinkove zvezde'', a ono što mnogi nisu očekivali jeste da se i u domu pevačice Svetlane Cece Ražnatović gleda upravo ovo muzičko takmičenje, o čemu smo već pisali.

Jelena Karleuša prokomentarisala je za medije to što je Cecino obezbeđenje gledalo Pinkove zvezde:

- Rekla mi je jedna ptičica da je Ceca otpustila njeno obezbeđenje koje je gledalo Pinkove zvezde i mene u toj emisiji. Želim da pozdravim njeno obezbeđenje, i da mi je žao ako su stvarno dobili otkaz i da kod mene mogu da rade. - rekla je Karleuša pa je dodala:

- Oni ništa loše nisu radili, samo su gledali ono što gleda čitava Srbija, a znam da i Svetlana Ražnatović gleda isto, zato ne znam što im je dala otkaz - rekla je Jelena.

