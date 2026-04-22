ZAVODNIK DEVEDESETIH SE UVALIO U KREDIT! Pevač ima vilu na moru, a da bi pokrenuo OVAJ biznis, morao da se zaduži kod banke: Dizao sam više puta, nije me sramota...

Pevač koji je bio popularan devedesetih, a javnost ga pamti po duetu sa Minom Kostić "Isti igrači", Goran Vukošić, danas živi prilično drugačije nego ranije. Goran se sve ređe pojavljuje u javnosti, a pored toga što je vlasnik vile u Crnoj Gore gde trenutno i boravi, pokrenuo je ugostiteljski biznis i otvorio kafić u centru Beograda.

Da bi uopšte pokrenuo vlastiti biznis, bila su mu neophodna ulaganja. Tako je Goran rešio da se zaduži kod banke, ali ističe da se ne srami toga što otplaćuje kredit.

O finansijskoj situaciji

Kako je istakao da ništa nije sramota, otvoreno je ispričao u pozitivnom tonu kako stoje stvari kod njega.

- Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga (smeh). Živite ljudi, ma živite! Vidite kakvo je ovo ludo vreme, sve se poremetilo! Budite pozitivni, isti igrači, živite! Mnogo je zdravo da ljudi dođu na more, pa dođite makar to bilo i tri dana. Nije bitno, koliko ko može - govori pevač kroz smeh.

Težak početak

Vukošić se prisetio svojih muzičkih početaka koje je pratio naporan rad. Naime, pre prvog snimljenog albuma. godinama je nastupao po noćnim klubovima. U to vreme, ističe, krediti mu nisu bili potrebni jer je uspevao sve da poplaća samo od nastupa.

- Ne, tada sam vredno radio. Godinama sam radio pre toga, rudario sam, bio sam veliki crnac, radio po noćnim klubovima. Ljudi koji su tada izlazili znaju sve, koliko su me slušali i tako sam se spremio za svoj prvi CD. Tad nisam, ali posle su usledili krediti, moralo se malo pomagati - istakao je Goran.

Autor: M.K.