SREĆA U DOMU NAŠEG PEVAČA, PRIZOR SA BEBOM RAZNEŽIO SVE: Pevač dobio novog člana porodice, a Ceca odmah reagovala! (FOTO)

Nakon što je nedavno priznao da mu je velika želja da usvoji dete i ostvari se kao otac, pevač Filip Mitrović raznežio je pratioce fotografijama sa novim članom porodice. On je objavio seriju slika sa svojom nećakom, ne skrivajući oduševljenje što je u njihovu porodicu stigla beba.

Filip Mitrović, koji je ranije isticao koliko voli decu, na fotografijama pozira sa širokim osmehom dok devojčicu drži u naručju, čime je još jednom pokazao koliko je privržen porodici i spreman za ulogu roditelja.

Da su ovi prizori dirnuli mnoge, dokazuje i reakcija najveće balkanske zvezde – Svetlana Ceca Ražnatović je među prvima podržala Filipa i odmah mu lajkovala objavu.

"Voleo bih da usvojim jedno dete, to bi bila moja velika želja"

Filip Mitrović otkrio je nedavno svoje najdublje želje gostujuću u "Ceca Show" na Blic televiziji i sve ostavio bez teksta.

- Čekamo nećaku, ali otkako sam bio mali, iz nekog razloga sam uvek govorio da ako ja budem imao decu i ako bude dečak, zvaće se Teo - ispričao je pevač sa osmehom.

Ipak, ono što je posebno dirnulo sve u studiju jeste njegova velika i plemenita želja vezana za proširenje porodice. Filip je potpuno iskreno izjavio:

- Voleo bih da usvojim jedno dete, to bi bila moja velika želja. Da usrećim jedno malo biće.

Autor: Pink.rs