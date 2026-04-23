MILICA MANDIĆ I NJEN SUPRUG SLAVE SINU TREĆI ROĐENDAN! Na stolu čokoladna torta sa tri svećice: Mali Mateja oduševljen, a oko njega baloni

Naša proslavljena šampionka Milica Mandić i njen suprug Marko Đuričić proslavili su treći rođendan sinu Mateji. Ponosna mama podelila je na Instagramu trenutak dečje sreće koji je oduševio sve pratioce.

Mateja na slici pozira u beloj košuljici, sa širokim osmehom dok stoji ispred svoje torte. U pitanju je prava domaća čokoladna poslastica sa tri upaljene svećice. Pored njega se nalazi ogroman balon u obliku Praseta Pepe.

Milica je ovim snimkom još jednom pokazala koliko uživa u svakom trenutku odrastanja svog naslednika, a čestitke za malog Mateju ne prestaju da pristižu sa svih strana.

Milica o mužu: "Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lep"

- Marko je došao u tekvondo klub zbog mene. On trenira taj sport od 2008, kada nisam ni znala šta je tekvondo. Uvek priča kako je došao i video mene i to mu je bio šok, jer sam ja baš tada osvojila medalju u Londonu. Tu nas je moj trener Gale upoznao - prisetila se Milica.

- Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lep, ali nisam razmišljala o njemu kao o nekome u koga bih mogla da se zaljubim. To je prosto bio period kad mi je sve bilo novo, nisam znala šta hoću, jer sam odjednom od anonimusa postala popularna. Tako da nisam obraćala pažnju na taj segment svog života. Ali on je bio uporan, stalno me je zvao da izađemo i ubrzo sam videla da je on pravi dečko za mene po svemu - rekla je Milica.

Autor: M.K.