POTPUNO RAZOTKRIVENA! Melina neposredno pred venčanje s milionerom, rešila da potkači Harisa Džinovića: SVE JE PRORAČUNATO!

Džinovićeva bivša supruga nije slučajno izabrala lokal u kojem je ugostila svoje zvanice i sve to je, prema rečima izvora, unapred smislila

Melina Arnold, ranije Galić i javnosti poznata kao Melina Džinović, našla je način kako da pokuša da provocira bivšeg muža Harisa Džinovića.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, modna dizajnerka je svadbenu večeru sa novim suprugom Džefrijem Polom Arnoldom Dejom organizovala na lokaciji koja nosi posebno značenje za njenog bivšeg supruga i nju.

U pitanju je restoran smešten između Monaka i Nice, a koji se nalazi tik pored lokala u koji je ona ranije dolazila s Harisom tokom njihovih zajedničkih putovanja na Azurnu obalu.

Ono što celu priču dodatno čini intrigantnom jeste i činjenica da je restoran u kojem su pevač i Melina rado boravili u vlasništvu njegovog dugogodišnjeg prijatelja, jednog hrvatskog ugostitelja, što ovom potezu daje dozu lične poruke.

Prema rečima našeg sagovornika, Melina je pažljivo birala lokaciju želeći da upravo na mestu koje je nekada simbolizovalo njenu i Harisovu ljubav pokaže koliko se stvari mogu promeniti.

- Melina nije slučajno izabrala baš tu lokaciju za večeru svojih zvanica. To je mesto puno uspomena, ali sada dobija potpuno novo značenje. Ovim postupkom želela je da Harisu pošalje poruku da i bez njega može da obilazi mesta na kojima je uživala s njim. Ništa ona ne radi tek tako. Sve je smišljeno unapred. Vodila je računa baš o svakom detalju. Pa na kraju krajeva, i za Harisa se udala na isti način, samo u Hrvatskoj. Takođe je bilo intimno na jahti i samo za odabrane zvanice - kaže naš izvor.

Podsetimo, mladenci su pomenutu večeru za svoje goste, kojih je bilo 70, organizovali veče pre venčanja, u petak, 17. aprila. Među gostima u ovom luksuznom restoranu bio je i Melinin otac Sulejman Galić, koji se posebno doterao za ovu priliku, a tu su joj bili i majka Elma, brat, sestra i ćerka Đina. On nije mogao da prestane da grli Melinu, te je ovaj prizor raznežio sve prisutne, a svi su primetili zelenu kesu, koju nije ispuštao, sve vreme je noseći sa sobom.

Ta večera trajala je do ponoći, a nakon toga su svi otišli u svoj smeštaj kako bi se odmorili za najbitniji dan u Melininom i Džefrijevom životu. Mladenci su noć proveli na jahti, a ujutru se ispred nje pojavila i Džefrijeva ćerka, koja nije mogla da uđe jer je plovilo bilo zaključano. Ona je zvala svog oca, ali on se nije javljao. Neko vreme je provela čekajući da se neko pojavi, a onda je uspela da uđe jer su se mladenci probudili kako bi se spremili za venčanje, koje je održano u Monte Karlu, odakle su jahtom otišli u Portofini na svadbeno veselje.

Autor: S.Z.