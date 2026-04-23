OVO JE MNOGIMA NATERALO SUZE NA OČI: Ono što je Darko Lazić uradio u znak sećanja na brata Dragana mnoge je oduševilo! Đani mu pružio najveću podršku od kolega!

Porodica i prijatelji okupili su se u kući u Brestaču kako bi bili uz Laziće u najtežim trenucima. Porodica je nedavno obeležila 40 dana od Draganove smrti.

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić nedavno je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a pevač je odlučio da mu posveti pesmu. On je juče snimao spot o čemu je obavestio svoje pratioce na mrežama, što ih je raznežilo, a najveću podršku mu je pružao kolega Radiša Trajković Đani.

Naime, Darko Lazić je na Instagramu podelio niz objava sa snimanja spota, a u jednom kadru se može videti i njegov kolega Radiša Trajković Đani koji je u najtežim trenucima uz kolegu.

Dragan Lazić je poginuo u 33. godini ostavivši iza sebe porodicu, suprugu i dve ćerke.

U porodičnoj kući Lazića u Brestaču odmah su se okupili prijatelji i kolege kako bi bili uz porodicu u najtežem trenutku.

"Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo," izustio je kroz plač pevač, moleći za razumevanje.

Obeležili 40 dana od smrti

Nedavno je porodica obeležila 40 dana od smrti brata Darka Lazića.

Među prvima je bila i Andreana Čekić u Brestač. Ona je prva došla u crkvu gde je razgovarala sa sveštenikom.

Podsetimo, Andreana Čekić, inače kuma porodice Lazić, nije bila na sahrani jer je bila na odmoru na Zanzibaru kada se desila tragedija.

