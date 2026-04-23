ZA IMOVINU SAM ODMAH REKLA ŠTA ŽELIM! Naša pevačica progovorila o ljubavi sa 41 godinu starijim pevačem, pa žestoko potkačila kolege: To su sve šonje!

Ljubav Andrije Bajića i 41 godinu mlađe Male Cane ne prestaje da intrigira javnost, a oni su odlučili da prvi put otkriju sve detalje svoje ljubavi. U braku su 15 godina, a priznaju da su naišli na mnoga osporavanja za to vreme.

Mala Cana je najpre otkrila da je Andriju upoznala kada je želela da digne ruke od svega.

- Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, on mi je rekao da sačekam da prođe Nova godina da ne bih plaćala duplo. Međutim, toliko sam bila razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila, da sam poželela da odustanem od svega. Imala sam ucene... Pozvala sam Andriju da mu kažem da odustajem i da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo da razgovaramo, ja sam rekla da ne možemo da se vidimo. On mi je došao na nastup, meni se noge odsekle. On je sedeo celo veče, imamo sliku od te večeri. Mi smo se slikali tako što me je zagrlio, ja sam mu uhvatila ruke, slikali smo se jedno uz drugoga.

Kaže da su bili bliski saradnici, a da za to vreme ništa nije slutilo da će danas biti u braku.

- Mi smo radili i putovali godinu dana. On mi je pričao o životu, o pokojnoj supruzi i da moram da imam nekoga. Ništa nije vodilo ka tome da nas dvoje budemo zajedno, iskreno. Otišao je za Ameriku da rad i zvao me je rekao da ima problem sa smeštajem. Kada mi je to rekao ja sam zvala sve naše prijatelje, sve sam digla na noge. Tada sam osetila nešto u grudima, neku brigu, strah, neku emociju. Tada, prvi put. Kada je došao, zagrlila sam ga i čini mi se da je taj zagrljaj trajao kao večnost. To je sve išlo, nije bilo prvog koraka. Nije on tada meni krenuo da se udvara ili nešto, ali eto to je bio prvi korak taj zagrljaj i ćutanje.

Reakcija ljudi

Kaže da su ih mnoge kolege ogovarale, ali da im u lice nikada niko ništa nije rekao.

- Sve su to bile šonje, velika imena, kolege - ali šonje. Nama se smeju dok su sa nama, a kako okrenemo leđa oni nas ogovaraju. Nikada nam niko u lice nije ništa rekao, niti nas je "peckao".

Mlađa od njegovih ćerki

Cana je mlađa od Andrijinih ćerki, a na pitanje kako su one reagovale na njihovu ljubav rekla je:

- On je pričao sa njima, ja sam dolazila kod njih u kuću, pričale smo normalno. Kada smo rešili da se venčamo i da živimo zajedno, to je za njih bilo... Možda nisu verovali jer je ogromna razlika. Ja sam sa njima porazgovarala one su me pitale da li bih ja prihvatila da sam na njihovom mestu. Dogovorili smo se da živimo zajedno i za nas je to bio veliki korak i bili smo spremni na to. Svi ljudi se u početku čude, a kasnije se naviknu. Džaba meni neki brak ako nisam srećna - ispričala je pevačica, pa nastavila:

- Svesna sam i sama da je ogromna razlika, ali zavoliš čoveka kad je dobar. Molila sam Boga da mi da čoveka koji me poštuje, voli, podržava, da me ne psuje i ne ponižava, Nisam molila Boga ni da ima 40 ni 70 godina. Ja od njega nemam korist, nisam ja počela sa njim ka da je imao para, već kada je njegova karijera bila u padu. Ja sam radila i zarađivala, nije tu bilo nikakve koristi.

Andrija je istakao da su se emocije rodile postepeno.

- Mi živimo sada u jednom skladnom odnosu, razumevanju... Ne mora da znači da ljubav postoji samo kod mladih. Ona postoji dok smo živi, to je nešto što ne može da se objasni i ispriča rečima. To treba da se proživi. Bez obzira na tu razliku u godinama, to je nešto što je lepo. Nama dvoma je lepo,živimo skladan i lep život - rekao je pevač, pa dodao da se nije plašio da kaže ćerkama za ljubav koju oseća prema Cani.

- Nisam se plašio jer nisam ja sada rešio da je smuvam i oženim. To je bilo spontano, ja sam nju hteo da udam za moje poznanike i prijatelje.

O imovini

Cana ističe da je o imovini odmah razgovarala sa njim o imovini i rekla svoju želju

- Ja sam njemu odmah rekla imovinu, da razgovara sa ćerkama i da sredi za njih kuću. To je njima od njihove majke i oca. Ja sam strana žena koja je samo ušla u njihov život i to mlađa. One su sada presrećne što neko voli i brine o njihovom ocu. Shvatila sam da ne mogu rečima, pa sam pustila da vreme pokaže.Andrija ističe da su porodični odnosi harmonični i da ga ćerka i unuci redovno posećuju.

- Danas smo u normalnom odnosu. Imam četvoro unuka i praunuku, svi me vole i poštuju. Ćerke i oni, svi dolaze stalno. Mi odlazimo tamo, to je svakodnevno nije samo za praznike. One sednu u auto i dođu kod nas, isto tako i mi - rekao je pevač i dodao da je istina kada kažu da mlađa žena produžava život.

- Naravno da mi daje taj neki vetar u leđa i prihvatam život drugačije. Ja imam posledice posle korona. Nemam dobru stabilnost, ona je tu uz mene sve vreme. Imam ja ćerke, hvala Bogu, ali ne mogu ja ćerkama da tražim i da mi pružaju tu vrstu brige kao supruga. Ja sam patrijarhalan i ja to tako gledam. Šta će drugi da misle, šta ja sa tim mogu - kroz osmeh je rekao pevač, a Cana je dodala:

- Kada sam ja mojima rekla, nisam imala nikakav problem ni sa ocem ni sa majkom. Rekli su ako sam ja srećna to je dovoljno.- Pa vide dobar čovek - dodao je Bajić.

Autor: M.K.