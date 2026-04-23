KASPEROVA FACA JE LEDENA, IZAZIVA MI JEZU! Pevačica zabrinuta za Minu Kostić: Nigde je nema!

Zorica Marković govorila je za medije i tom prilikom spomenula je pevačicu Minu Kostić i njenog partnera, čuvenog Maneta Ćuruvija Kaspera.

Kako kaže, njoj se Kasper ne dopada, a Minu nikako ne viđa.

- Mina je uvek negde tu, a nigde je nema. Odavno ne snima, lepa žena, lepo peva. Meni se ovaj čovek ne sviđa, njegova faca mi nešto govori, nek je živ i zdrav, želim im sreću ako su zaljubljeni. Jako mi je čudna faca tog čoveka, ledena, ne znam, izaziva jezu u meni. On dominira u svim emisijama - rekla je Zorica za Kaspera, pa nastavila:

- Želim joj da ostvare ono što su zamislili, sve je to lepo, volela bih, ali nešto baš i ne verujem mnogo. Ako voliš jednu ženu i došao si tu, šta ćeš ti tamo da se vraćaš? Ne znam da li Mina zna njegov status, možda ima ženu, decu...Otišao je, da li će doći ili neće videćemo. Ostaviš sve i dođeš kod žene koju voliš ili ona ide tamo. Meni je žao, Mina je dobar čovek mnogo je naivna. Nadam se da neće opet doživeti fijasko - zaključila je pevačica.

Muževi bili neverni

Podsetimo, Zorica je jednom prilikom otkrila da su je oba muža prevarila.

- Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi više puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija "Mirno spavaj, nano", puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira - rekla je pevačica jednom prilikom, pa otkrila kako je ljubavnica završila u reku

- Ljudi, ja ne znam odakle meni ona snaga, ja sam nju uhvatila kao da ima pet kila, ja sam nju bacila direktno u reku, ja ne znam šta je ono, Sava ili Dunav. To je duboko ženo! Ja ne znam kako sam to izvela! A nije znala da pliva, mogla sam da idem u zatvor, na doživotnu robiju! I ispliva, a ja se naslonila na ogradicu, on bio u šoku - ispričala je Zorica dok je bila u rijalitiju.

