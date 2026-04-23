Naša poznata pevačica govori čak pet jezika, evo i koje: Počela da uči i holandski

Pevačica Sanja Vučić, osim što ima moćan glas, poznata je po svom izuzetnom interesovanju i talentu za učenje stranih jezika. Iako je svakodnevno pred očima javnosti, postoje detalji o njoj koje malo ko zna.

Sanja Vučić se može pohvaliti znanjem nekoliko stranih jezika, a kako sama ističe, govori engleski, arapski, španski, portugalski i italijanski.

"Engleski mi je skoro kao maternji, govorim španski, studirala sam arapski. Učila portugalski, italijanski u školi", objasnila je jednom prilikom pevačica. Iako priznaje da ne govori sve jezike tečno jer nema uvek priliku da ih koristi, ona ističe da ima "žicu" za učenje, te je otkrila da je nedavno iz čista mira počela da uči i holandski jezik.

Komšije o Sanji Vučić: Talenat nasledila od roditelja

Inače, Sanja Vučić je talenat za muziku nasledila od roditelja, o čemu su za emisiju "Metar moga sela" pričali njeni sugrađani. Sanja je odrastala u muzičkoj porodici. Njeni roditelji su se takođe bavili muzikom što je itekako uticalo na to da i Sanja krene istim putem.

- Ja za mamu znam, mama je sjajna isto, bilo je očekivano da i Sanja krene istim putem - kaže jedna Kruševljanka dok nam je druga objasnila:

- Njoj je popularna i majka, a popularna je i ona. Ja za majku znam, moja sestra sigurno još duže nego ja. Pevala je ona za našu decu, a sada njena Sanja peva za našu decu. Obe su divne, njena majka je bila baš jako lepa i Sanja je lepa ali za mamu kažemo zato što je to naša generacija.

O Sanji kao i njenoj majci svi imaju reči hvale.

- Znam ko je dete i znam je iz kulturnog centra gde ja inače radim, da. Da, divna devojčica, divna devojka i majka joj je pevač i profesionalno se odnosi uopšte i ponašala se lepo i fina devojka. Bila je u srednjoj školi, od kada ja znam za nju. Videlo sa da je talentovana ali to se nikada ne zna - kaže jedna Kruševljanka dok nam je druga istakla da se ne zna koja je bolja majka ili ćerka:

- Da, mama i ona, ne zna se koja je bolja. Mislim u tim godišnjim dobima kao što je sad Sanja. Mislim da Sanja dolazi u Kruševac, da je bila u gužvi, tako u prolazu. Nije se uobrazila, ne, ne. Ja da vam kažem, Kruševljani nisu takvi. Vi dobro znate i naše glumce i to da su se uvek vratili u svoj grad.

