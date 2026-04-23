DARKO LAZIĆ POSVETIO NOVU PESMU POKOJNOM BRATU: Isplivali kadrovi sa snimanja spota, Đani se ne odvaja od njega! (FOTO)

Darko Lazić snimio je pesmu koju je posvetio svom pokojnom bratu Draganu Laziću.

Posle 40 dana od smrti brata, snimio je pesmu koju je posvetio upravo njemu. Pevač je podelio i nekoliko kadrova sa snimanja spota, a glavna podrška mu je sve vreme bio Radiša Trajković Đani. U jednom momentu, Darku se na snimanju spota pridružila i suptuga Katarina Lazić i ćerka koja mu je sedela u krilu i uživala u tatinom društvu.

Da mogu da vratim vreme nikad ne bih zapevao

U intervjuu nakon tragedije, Darko je govorio kako se nosi sa bolom, ali i negativnim komentarima na društvenim mrežamaDarko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam.Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

Autor: M.K.