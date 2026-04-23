KAN NIJE KAO ĐINA: Melina otkrila detalje odnosa sa sinom koji se nije pojavio na njenoj svadbi

Melina Galić nekada Džinović, poznata modna dizajnerka, otkriva kako se nosi sa odrastanjem dece i njihovim interesovanjima, ističući sreću u njihovim izborima.

Melina Arnold, ranije Galić i javnosti poznata kao Melina Džinović, izgovorila sudbonosno „da“ milioneru Džefriju Polu Arnoldu ni manje ni više nego u Monaku, gde se okupio veliki broj odabranih zvanica, dok je njen sada već bivši suprug „slobodu“ proslavljao u Beogradu u krugu lepotica.

Modna dizajnerka se pre dve godine se razvela od pevača Harisa Džinovića, sa kojim je više od dve decenije bila u ljubavi, iz koje su se rodila deca Kan i Đina. Melina je jednom prilikom pričala o deci, te iznela čitav niz detalja o njima.

– Drago mi je što Kan nije ekstravagantan kao Đina. Često čujem kako ljudi to govore, ali nemam problema sa decom. Nemam sada ovde drvo u koje da kucnem, ali presrećna sam u kakve ljude rastu. Istina je da su u uzrastu kada im je sve drugo draže, imaju svoj krug prijatelja, svoja interesovanja, stoga se ja trudim da ne savetujem. Povremeno nešto dobacim, čisto da to imaju u vidu. Nije ovo vreme kakvo je nekad bilo. Učim se da zaćutim i budem strpljiva, jer verujem da se deca roditeljima vrate u 20-im. Ne mogu da kažem da imamo svađe i neslaganja, zaista su oboje vrlo dobri, stoga ih i Hari pušta da ostanu u gradu do kada žele – navodila je ona.

– Jako sam srećna što nijedno od njih dvoje nije poželelo da se bavim modom ili muzikom. Drago mi je što traže svoj put. Kan je u sportu, Đina pak razmišlja o fakultetu, a počela je da radi i neke kampanje, sa čim se nisam u početku složila, ali kada sam videla koliku joj to sreću pričinjava, koliko je vredna, nisam mogla ništa drugo do da je podržim – dodala je Melina bila za domaće medije.

Sin Kan nije pozvan na svadbu

Podsetimo Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana. Kako se saznaje, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

Melina bliska sa ćerkomKurir je ranije pisao o tome da iako je napustila Srbiju, Melina i dalje održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje. Još ranije se Đina upoznala i sa verenikom svoje majke, što je modna kreatorka dugo želela, a to sada govori u prilog tome što je ćerka podržava dok izgovara sudbonosno "da".

