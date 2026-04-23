Maja Berović otkrila ko joj je na blok listi na društvenim mrežama, evo koje koleginice su nju blokirale, jedno joj nije jasno!

Kako kaže Maja ni njoj nije poznato zašto ju je blokirala koleginica.

Maja Berović otkrila je da se ne prati sa koleginicom Jelenom Karleušom na društvenim mrežama, a na pitanje da li je neko blokirao Maja je priznala da ju je blokirala Severina.

- Bio je taj trenutak kada smo se Jelena Karleuša i ja blokirale međusobno, ona mene, ja nju, ali posle smo se odblokirale. Mislim... To blokiranje je potpuna budalaština - rekla je Maja pa dodala

- Severina me je blokirala, ne znam zašto. Volela bih da znam. Prijateljica mi je poslala fotografiju na kojoj je ona imala neke sjajne čizme, ja sam kliknula da pogledam i nisam mogla da uđem. Videla sam da sam blokirana. Možda je slučajno, ne znam stvarno zašto - rekla je pevačica.

"Sinu je sve bezveze što ja radim"

Šta kaže tvoj sin Lav na novu pesmu?

- Lav standardno kaže da mu je sve bezveze. (smeh) Samo nemoj da ga pitaš o maminoj muzici i poslu, odmah kaže: "Nećemo sada o tome!". Rekao mi je da želi da ide na moj koncert, da vidi šta je to. Rekla sam da ću da ga vodim jednog dana i on je rekao: "Do tada me ne pitaj, ne želim da znam!". (smeh)

Kada će Lav biti u prilici da dođe kod mame na koncert? O tvom koncertu u Areni se i dalje priča.

- Jeste. Meni je to stvarno najvažnija stvar. Da je to stvarno nešto što je ostalo zapisano u vremenu, ljudi i dan danas o tome pričaju i ja jedva čekam novi koncert. U planu je velika koncertna turneja, radimo na tome, znaće ljudi kada pripremimo sve kako treba - rekla je Maja.

Autor: M.K.