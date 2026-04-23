SPREMI CELU KESU PARA ILI ŽIV NEĆEŠ IZAĆI! Našem folkeru na nastupu stigla jeziva poruka: Evo kako se sve završilo

Prošao kao bos po trnju!

Slobodan Batjarević Cobe prisetio se jednog nastupa kada se zabrinuo za svoj život. Njemu je usred veselja stigla ceduljica sa jezivom porukom.

- Pevam ja igranku, i u jednom trenutku stiže mi papir: Cobi, da spremiš celu kasu ili živ nećeš izaći - ispričao je pevač, pa nastavio:

- Sačekao sam da se pesma završi i da muzika stane, i ja šta ću u tom trenutku...

Iako mu nije bilo svejedno, ističe da se nije uplašio za svoj život.

- Nisam se uplašio, nisam! Znam kod koga peval, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znas gde pevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to?Cobe je nastavio da objašnjava razvoj situacije, te je rekao da je onda pozvao i gazdu i to javno pred svim gostima.

- Ništa ja, završila se pesma i na mikrofon: "Gazda, javi se kod muzike". Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda ludji od svih. Kaže: Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da preti Cobiju.

Na kraju je otkrio i kako se završila igranka na kojoj je pevao.

- Niko nije hteo da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pevam, završila se igranka, niko nije došao -ispričao je on za Blic.

Autor: M.K.