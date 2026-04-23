PUKLA U BEOGRADU, IZGUBILA HILJADE EVRA I TUŽILI JE: Melina ugasila biznis, nakon udaje za milionera stavila katanac

U ljubavi joj cvetaju ruže, ali u poslu ne. Melina Galić se udala za britanskog milionera, ali je na svoj lokal u Beogradu morala da stavi katanac.

Melina Galić, sada Arnold, najpoznatija kao Melina Džinović, stavila je katanac na lokal u Beogradu. Kretorka je svoj modni studio "Hamel" zatvorila, a kako smo uspeli da vidimo na sajtu agencije za privredne registre, Melina je još krajem 2024. godine bila u gubitku 27.840 evra.Na sve to kreatorka je dobila i tužbu od organizacije fonograma Srbije. Ona je tužena za dug od 7.000 dinara koji su na kraju naplatili uz pomoć tužbi.

Podsetimo, za Melinu Galić niko nije znao dok nije ušla u vezu sa jednom od najvećih zvezda na Balkanu Harisom Džinovićem, za kojeg se kasnije i udala. Oni su se upoznali dok je ona još bila na fakultetu, pa i ako su njeni roditelji njoj branili da bude s njim ona nije odustajala, pa je osvojila jednog od najuspešnijih ljudi u estradnom svetu.

Kako je nastao Melinin brend

Nakon venčanja iz snova, Haris joj je tada pomogao da svoj talenat sprovede u delo, a upoznao ju je i sa svetskim džet - setom. Naziv njenog brenda je nastao kao miks njihovih imena, dok je Harisa često isticala kao svoju najveću podršku, pa je jednom i govorila kako joj je najdraže od svega što je žena Harisa Džinovića.

- I dalje mi je najdraže što sam supruga Harisa Džinovića iz više razloga. Upravo je on taj koji je dao podršku da moj brend bude tu gde je sada - rekla je Melina jednom prilikom i otkrila da je upravo Haris umesto nje donosio poslovne odluke.

S obzirom na to da je pevač veoma uspešan i da je sarađivao sa brojnim svetski poznatim imenima, Haris je stekao kontakte u brojnim sferama. Upravo je preko njih svojoj tadašnjoj supruzi obezbedio saradnju sa holivudskom zvezdom Šeron Stoun.

Nakon toga Melina je predstavila svoje modele na brojnim nedeljama mode, uključujući i američki debi u Majami Biču, a njene kreacije nosile su i Dženifer Lopez, Olivia Kulpo, Paris Hilton i Ešli Simpson.Haris joj je bio najveća podrška kada je odlučila da pokrene svoj brend, a bio je uz nju i tokom njegovog razvijanja. Zauzvrat je dobio izdaju. Nakon 20 godina zajedničkog života, Melina je rešila da okrene leđa čoveku koji joj je mnogo toga obezbedio i razvede se od njega.

Autor: Pink.rs