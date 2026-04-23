HARIS BERKOVIĆ PRESADIO KOSU I NAŠAO NOVU DEVOJKU U AMERICI! Bivši dečko Rade Manojlović otvorio dušu i progovorio o intimi: Mnogo mi je lepo...

Pevač je otkrio za medije da se u Americi ponovo sreo sa jednom ženskom osobom, koja mu je posebno draga.

Haris Berković vratio se iz Amerike, gde odlazi često u poslednje vreme, a nedavno je odlučio i da se podvrgne presađivanju kose jer je počeo da ćelavi.

- Iskreno, da sam znao šta me čeka, dobro bi razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovek odluci na popravak ili vađenje zuba, takođe boli. Presađivanje kose je danas normalna stvar, jednostavno, postalo je pomodarstvo kod muškaraca koji imaju problem sa kosom. Tako kada naraste, onda će to da bude prava frizurica. Jednostavno, vraćam se na vlastite postavke. Ja sam još mlad da bi sada hodao ćelav ili sa malo kose na glavi. Preporučio bih svakom da to uradi, svakom mladom, ali i starijem muškarcu koji to žele - otkrio je bivši dečko Rade Manojlović za "Naj portal".

Haris je ispričao i da u Americi živi, za njega jedna važna ženska osoba.

- U pitanju samo odmor sa par dragih i istinskih prijatelja. Ali i ponovni susret sa jednom meni veoma, veoma dragom ženskom osobom. Ne, nemojte me pitati o kome ili o čemu se radi. Te neke meni veoma drage intimne momente, želim da zadržim za sebe. Trenutno ni mi sami ne znamo u kojem pravcu će se sve to odvijati. A ono što je veoma bitno, da mi je trenutno mnogo lepo. Osećam se srećnim i ispunjenim, što dugo godina nije tako bilo - rekao je Berković, pa dodao:

- Ova godina će biti prelomna godina u mom kako poslovnom, tako i privatnom životu. Prioritet mi je snimanje nove pesme i zbog toga sam u potrazi za dobrim producentom, kompozitorom, aranžerom, tekstopiscem. Ono što je najbitnije sada više nisam sam, imam odličnog menadžera. Nekoliko istinskih prijatelja s kojima mogu da diskutujem o novim poslovnim projektima i za koje znam da će mi reći i govoriti samo istinu. Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gde god da sam se pojavio, narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao deo njihove familije. Svuda je bila je jedna izuzetno pozitivna energija, koja čoveku, a u ovom slučaju, meni, daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog. To je takva sistuacije ili situacije koje te teraju da opet sa nestrpljenjem očekuješ povratak u tu prekookeasku zemlju - zaključio je pevač.

