Ilda Šaulić se našla među prvima da podrži pevačicu Marinu Tadić koja je danas promovisla novu duetsku pesmu "Titanik" snimljenu sa kolegom Ivanom Simićem.
Ilda je bila vidno dorbo raspoložena, a pred novinarima koji su pristigli na promociju, komentarisala je aktuelne teme.
O prijateljstvima na estradi
Na pitanje o sujeti na javnoj sceni, Ilda priznaje da taj problem nema.- Ja nemam takva iskustva. Imam jako puno prijatelja sa estrade i sa nekima od njih se baš intezivno družim. Marina Tadić je jedna od njih, druga Marina, sa Aleksandrom Prijović sam kućni prijatelj - započela je Ilda, a potom navela još neke kolege.
Prokomentarisala je i zašto su na estradi prijateljstva sklona pucanju.
- Okidač može da bude u bilo čemu u privatnom životu sa normalnim nekim svetom, nema veze to sa estradom. Ljudi kada se dobro slažu, kad se njihove energije spoje, onda to zaista može da bude fino i druženje i prijateljstvo, i kolegijalno da se podržavamo, naravno, ako to ljudi žele. Oni koji to ne žele i gledaju to nekim drugim očima, onda je sigurno da tu nema prostora ni za prijateljstvo, a kamoli za neku podršku - iskreno je ispričala Ilda za Mondo.
O Šabanu Šauliću
Kralj narodne muzike i otac pevačice Ilde Šaulić, Šaban Šaulić, poginuo je pre šest godina. On je sahranjen na Novom groblju u Aleji, a za njegovu godišnjicu smrti, nađena je kruna sa cirkonima na grobu.Ilda je progovorila o tome ko je to ostavio tamo.
- Iskreno, ne znamo ko je doneo krunu, ali sad evo ovako javno se zahvaljujem ko god da je, a ona i dalje stoji tamo gde treba da stoji - emotivno je rekla pevačica dodajući da je to divan znak pažnje.
