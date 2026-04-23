ILDA PRVI PUT O KRUNI NA ŠABANOVOM GROBU: Pevačica otkrila detalje kad je zatekla ovaj prizor! Dotakla se i sujete na estradi, pa odmah spomenula ovu koleginicu!

Izvor: Pink.rs, Mondo, Foto: Pink.rs ||

Ilda Šaulić se našla među prvima da podrži pevačicu Marinu Tadić koja je danas promovisla novu duetsku pesmu "Titanik" snimljenu sa kolegom Ivanom Simićem.

Ilda je bila vidno dorbo raspoložena, a pred novinarima koji su pristigli na promociju, komentarisala je aktuelne teme. 

O prijateljstvima na estradi

Na pitanje o sujeti na javnoj sceni, Ilda priznaje da taj problem nema.- Ja nemam takva iskustva. Imam jako puno prijatelja sa estrade i sa nekima od njih se baš intezivno družim. Marina Tadić je jedna od njih, druga Marina, sa Aleksandrom Prijović sam kućni prijatelj - započela je Ilda, a potom navela još neke kolege.

Prokomentarisala je i zašto su na estradi prijateljstva sklona pucanju.

Foto: Pink.rs

- Okidač može da bude u bilo čemu u privatnom životu sa normalnim nekim svetom, nema veze to sa estradom. Ljudi kada se dobro slažu, kad se njihove energije spoje, onda to zaista može da bude fino i druženje i prijateljstvo, i kolegijalno da se podržavamo, naravno, ako to ljudi žele. Oni koji to ne žele i gledaju to nekim drugim očima, onda je sigurno da tu nema prostora ni za prijateljstvo, a kamoli za neku podršku - iskreno je ispričala Ilda za Mondo.

O Šabanu Šauliću

Kralj narodne muzike i otac pevačice Ilde Šaulić, Šaban Šaulić, poginuo je pre šest godina. On je sahranjen na Novom groblju u Aleji, a za njegovu godišnjicu smrti, nađena je kruna sa cirkonima na grobu.Ilda je progovorila o tome ko je to ostavio tamo.

Foto: Pink.rs

- Iskreno, ne znamo ko je doneo krunu, ali sad evo ovako javno se zahvaljujem ko god da je, a ona i dalje stoji tamo gde treba da stoji - emotivno je rekla pevačica dodajući da je to divan znak pažnje.

Autor: M.K.

