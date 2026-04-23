Još jedan razlog za slavlje u domu Milana Vasića! Glumac podelio dirljivu fotku posebnom ženom: Najbolja na svetu

Milan Vasić ima mnogo razloga za slavlje od kako mu se rodio naslednik Despot, a sada sve češće objavljuje da ima čemu da se raduje i u porodici.

Nakon što je nedavno odveo sina kod oca, koji je napunio 81 godina, danas slave rođendan njegovoj mami.

Milan Vasić je objavio fotografiju sa mamom, na kojoj njih dvoje plešu na jednom slavlju i tu scenu iskoristio da joj se javno obrati i čestita divan dan.

- Srećan ti rođendan najbolja majko na svetu - stoji u njegovom postu.

Inače, Milan je nedavno napisao dugačku i emotivnu poruku svom ocu koji je 81. rođendan dočekao sa unukom u naručju.

- Na proslavi tvog 80.rođendana, obećao sam da će ti biti najlepši i eto ispunih obećanje. Dragi moj deda ljubo, tata mi stalno priča o tebi i baki, kako ste svoju decu čuvali i vaspitavali, da im nikada ništa nije falilo, čak i u trenucima kad niste imali, a bilo ih je, pokazuje vaše stare fotografije, priča mi razne prelepe događaje koje su sa vama prolazili....I uvek dok to priča, ja pogledam tatu i vidim da su mu oči pune suza... ali deda Ljubo, suzne su od sreće.

Neka ti ovaj 81 rođendan bude još srećniji, a ja ti obećavam da ću sa mamom i tatom stalno dolaziti u naše Veliko Ropotovo, da zajedno kosimo travu. Vole te Despot, mama i tata. Srećan ti deko rođendan - napisao je Milan Vasić.

