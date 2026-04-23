Grize me savest zbog dece! Melina fokusirana na ćerku, sa sinom nema kontakt, a ovako je pričala o deci: Ovako je nemoguće živeti!

Modna kreatorka Melina Galić započela je potpuno novo poglavlje preseljenjem na Azurnu obalu i nedavnom udajom za bogatog Engleza. Njena svadba sa 70-godišnjim milionerom privukla je ogromnu pažnju, dok je poznato da je Melina odavno navikla na luksuz i putovanja, te je u više navrata dosad pričala o haosu kojim je non-stop okružena.

Haris Džinović je navodno "precrtao" njihovu ćerku Đinu upravo zbog toga što je prisustvovala majčinom venčanju sa bogatašem. Ipak, odnos majke i ćerke očigledno je jači nego ikad. Đina danas redovno posećuje Melinu u Monaku, gde zajedno uživaju u restoranima, šopingu i izlascima, dok sin Kan više nije blizak sa majkom.

Odgovarajući na pitanja pratilaca, Đina je majku nazvala "borcem tihe snage" i "dostojanstvenom lavicom". Dodala je da je Melina izuzetno brižna, da ne može da zaspi dok ne čuje da je ona stigla kući, i da bi svaki njen "haos ugasila u trenu". Iako danas imaju blizak odnos, poznato je da Melina ranije nije krila nezadovoljstvo zbog Đininog životnog stila i preteranog eksponiranja u provokativnim izdanjima na mrežama.

Iako sada uživa u luksuzu na Mediteranu, Melina je jednom prilikom potpuno iskreno progovorila o izazovima roditeljstva, neostvarenim željama i teretu koji nosi. Priznala je da je zbog svojih ambicija i tempa morala da se osloni na druge.

- Ja se u pomoć uzdam otkad su se deca rodila, iz razloga što je prosto nemoguće voditi ovakav život, koji zahteva i dosta putovanja, čak i dok nisam imala svoj posao. Ja sam sa Harijem išla na 99 posto koncerata dok nije postojao moj modni brend, koji me sada zaista preokupira. Smatram se srećnom što imam majku i sestru, ali i divne žene koje su zaista i dan-danas sa nama u kući, koje su mi pomagale oko svega toga. Dosta je to hektičan život - priznala je kreatorka.

Ona ističe da, bez obzira na profesiju, svaka majka nosi određeni teret.

- Nikada nijedna majka nije majka kakva bi htela da bude, to možete pitati i doktorku i domaćicu, i suprugu pevača i kreatorku, sve mi imamo neku grižu savesti i želje koje nismo ostvarile. Kada su deca u pitanju, uvek vam fali vremena i uvek vam je nečega žao, ali mislim da odgajamo dvoje srećne dece i da smo po tom pitanju i ja i on uspeli. Velika je sreća da je Hari jako posvećen deci kao otac i oni žive tako da im ni sa jedne strane ne fali ljubav - dodala je tad za "Start BiH".

Autor: D. T.