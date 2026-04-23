Zoran Šijan danas bi slavio svoj 60. rođendan. Iz braka sa pevačicom Gocom Božinovskom ima ćerku Zoranu i sina Mirka Šijana.
Mirko današnji datum nikada ne zaboravi i svake godine svom pokojnom ocu čestita rođendan javno na društvenim mrežama uz fotografije iz prošlosti. Tako je bilo i ove godine.
- Srećan rođendan, tajo moj - napisao je njegov naslednik.
Mirko je danas posetio večnu kuću svog oca zajedno sa svojim sinovima Zoranom i Vukanom što je i usnimio, a oni su prišli grobnom mestu svog dede i poljubili njegovu sliku.
Mirko se svake godine trudi da sačuva uspomenu na svog oca, što je uradio i ove godine.
