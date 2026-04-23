Kićo Slabinac je jednu od najtužnijih pesama posvetio NJOJ: Istinita priča iza legendarne balade 'Zbog jedne divne crne žene'

Jedna od najemotivnijih balada sa prostora bivše Jugoslavije, pesma "Zbog jedne divne crne žene", nastala je početkom 1970-ih i do danas ostala simbol neprežaljene ljubavi.

Autor i izvođač, Krunoslav Kićo Slabinac, inspiraciju za ovaj veliki hit pronašao je u stvarnoj životnoj priči.

Tokom turneje u Sjedinjenim Američkim Državama, Kićo je u Njujork upoznao Mirjanu Antonović, atraktivnu i obrazovanu ženu poreklom s Balkana. Između njih se brzo razvila snažna emocija. Kako je pevač kasnije govorio, zaljubio se "kao dečak".

Ipak, njihova ljubavna priča nije imala srećan kraj - Kićo se morao vratiti u Jugoslaviju, dok je Mirjana ostala u Americi.

Upravo na povratku kući, tokom leta avionom, nastali su prvi stihovi pesme. Dok su ostali putnici posmatrali izlazak sunca, on je, obuzet emocijama, pretočio tugu u reči. Već narednog dana, po dolasku u Zagreb, završio je i muziku, stvarajući baladu koja će obeležiti njegovu karijeru.

Pesma je objavljena 1972. godine i ubrzo je osvojila publiku širom regiona, postavši jedan od najvećih hitova Krunoslava Kiće Slabinca.

Decenijama kasnije, sudbina je ponovo spojila Kiću i Mirjanu. Njihov susret, nakon gotovo 40 godina, bio je dirljiv i ispunjen nostalgijom. Tada je i potvrđeno da je upravo ona bila inspiracija za "divnu crnu ženu" iz pesme.

Iako su oboje bili svesni da se prošlost ne može vratiti, uspomena na njihovu ljubav ostala je zauvek sačuvana - ne samo u sećanjima, već i u bezvremenskoj pesmi koja i danas budi emocije kod publike.

Extra

Josip Broz Tito je svima zabranio da sviraju OVU pesmu: Mnogi su zbog nje digli ruku na sebe, a onda je Jovanka prekršila pravila

Domaći

MOJA GENERACIJA NAS NAPUŠTA: Jedan od poslednjih intervjua Halida Bešlića LEDI KRV U ŽILAMA! Nemaš sa kim popiti kafu...

Domaći

Najfatalnija žena bivše Juge se udala preko noći, pa doživela pakao: Pobegla sam od muža, otac je pretio da će me UBITI

Društvo

'TO SE KOD NAS NE GOVORI, OSTALA SAM U ŠOKU' - Žena sa prostora bivše Jugoslavije objavila šta je doživela u Austriji i zapalila društvene mreže

Domaći

NAJOBRAZOVANIJA ŽENA NA ESTRADI TEŠKA SRCA MAJKU SMESTILA U DOM, a pet reči svoje pesme platila je 100.000 evra (FOTO)

Domaći

BRENA ŽIVI BOLJE OD KRALJICE ELIZABETE! Pevačica uživa u vili s bazenom i turskim kupatilom, a ima i KUĆU ZA POSLUGU!