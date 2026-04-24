Miloš Biković sa sinom i ženom uživa u zoološkom vrtu: Prizor topi srca, ova životinja je njihovom sinu privukla pažnju! (FOTO)

Fotografija je izazvala mnogo pozitivnih komentara i pažnju prolaznika.

Glumac Miloš Biković poznat je po tome da privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je ovoga puta njegova supruga, Ivana Malić, odlučila da podeli neodoljiv momenat iz njihovog porodičnog života. Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz beogradskog zoološkog vrta, na kojoj glumac u naručju drži njihovog sina.

Na fotografiji, koja je zabeležena, vidi se Miloš u opuštenom izdanju sa sunčanim naočarima, dok mališan Vasilije, obučen u toplu kapicu i plavu jaknicu, radoznalo posmatra zebre.

Prizor je odmah izazvao lavinu pozitivnih komentara, a nema sumnje da su se ljudi okretali za poznatim parom u Beogradu.

Inače, Miloš Biković je jednom prilikom govorio o tome koliko je rođenje sina promenilo njegov život.

- Kada dobijete dete i kada držite taj mali život u rukama, tu malu mrvu života u rukama, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće. Život se u nekom poslovnom smislu nastavlja, ja ću nastaviti da snimam, ali ne postoji ništa što može da se poredi sa onim što mi se desilo 9. januara - rekao je Biković ranije.

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: N.P.