SUTRA OD 12 ČASOVA NA TV PINK: Prva izjava Darka Lazića nakon tragične smrti brata za Premijeru, progovorio o bolu koji oseća i borbi za njegovu i Draganovu porodicu

Samo na TV PINK!

Pevač Darko Lazić oglasio se prvi put nakon tragične smrti svog brata, dajući ekskluzivnu izjavu za emisiju Premijera. U emotivnom obraćanju, Lazić je podelio svoju bol i zahvalio se svima na podršci u najtežim trenucima.

Darko je u ispovesti govorio o tragediji koja je zadesila njegovu porodicu:

- Radim kako mi srce kaže. Znam da bi moj brat voleo prvi da pevam, on je uz mene uvek.Ja ga uvek nosim. Sve što radim, radimo zajedno. On me upravo tera na sve. Ja mog brata najbolje poznajem, mi smo iz istog stomaka izašli. On je jedina osoba koja je znala kako dišem - govorio je pevač.

Gledaoci će imati priliku da ovu potresnu ispovest pogledaju sutra od 12 časova na programu TV Pink.

Autor: N.B.