NA IVICI SUZA! Emotivna ispovest Darka Lazića o pokojnom bratu i bolu koji oseća: Snimićemo duet na nekom boljem mestu

Večeras se održao emotivni koncert u čast preminulog Dragana Lazića, brata pevača Darka Lazića, koji je okupio brojne kolege, prijatelje i saradnike.

Ekipa našeg portala bila je na licu mesta i pratila koncert na kojem su nastupali izvođači koji su tokom godina sarađivali sa Draganom Lazićem. Među prisutnima je i Darko Lazić, koji se obratio i podelio lična sećanja, ali i planove da tradicija sećanja na njegovog brata traje.

- Ja sam prvi put ovde, ovo je lokal u kom je on često pevao. Oni su me pitali za dozvolu da naprave događaj, bilo bi glupo da se ja ne pojavim, brat mi je. Ja sam dao blagoslov. On je ovde ostavio kosti svoje, ovde je ginuo do zore, a došao je samo uži krug ljudi koji su bili sve vreme sa njim, provodili noći zajedno.

Pevač je istakao da su se okupili najbliži prijatelji i saradnici, koji su želeli da kroz pesmu odaju počast Draganu.

- Ovde su uglavnom svi njegovi prijatelji, oni pevaju ovde za njega, to je njima i bio plan, ja sam se odazvao, da i ja zapevam, jer ovo je neko naše sećanje na njega. Planiram da svake godine pravim memorijalni koncert u njegovu čast.

Iako je pripremio pesmu posvećenu bratu, priznao je da još uvek nije spreman da je izvede zbog snažnih emocija.

- Imam pesmu koja je napisana namenski za njega, samo što za tu pesmu nisam spreman, jer je previše emotivna, a ja sam previše slab za to.

Posebno emotivan trenutak bio je kada se prisetio njihovog poslednjeg zajedničkog pevanja.

- Skoro je moj kum dobio sina, koji je krstio mog sina, to je bilo pre dve nedelje, a samo nekoliko dana pre Draganovu tragediju, tu smo on i ja pevali poslednji put. Kada sam došao tu, u tu svečanu salu, kada sam uzeo da pevam, nisam mogao da se obuzdam, suze su krenule, to je neka bol koju samo ja osetim. Znam da bi Dragan voleo da pevam! Ja mog brata najbolje znam, iz istog stomaka smo izašli!

Uprkos tuzi, Darko je poslao snažnu poruku o sećanju i veri.

- Samo osmeh, on nas gleda i smeje se sa nama!

Na kraju, dotakao se i ideje o simboličnom duetu sa bratom, naglašavajući emotivnu povezanost koja prevazilazi sve.

- Ko je rekao da neće doći do dueta? Nije kraj, ja se nisam oprostio od brata, videćemo se na lepšem mestu i na lepšem mestu sigurno snimiti duet!

Autor: N.B.