Čujem se sa... Indira Radić progovorila o Raletu i njegovoj porodici pa priznala da li ima obezbeđenje

Iskreno o svemu!

Indira Radić pred jučerašnji nastup govorila je za medije. Pevačica je odgovarala na razna pitanja novinara, pa je otkrila i da ima obezbeđenje, a dotakla se i zdravstvenog stanja Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je pevačica pre mnogo godina bila u vezi.

"Uvek sam spremna za svoju publiku. Ja sam na dobrom putu da se transformišem, prvo želim da treniram, da smršam, da se dovedem u red i da završim svoj novi CD. Ne znam šta bi estrada mogla da uradi da se promeni, ima svega i svačega, samo da smo svi živi i zdravi. Menjala sam eto frizuru, ja sam kovrdžava, ali sam je ispravljala, to je trajalo 5 godina, sad idu komentari što ne promeniš, pa neću, kako sam počela, tako ću da završim" - rekla je Indira Radić, pa progovorila o kompozitoru Raletu Ratkoviću, koji je nedavno operisan:

"Rale je u bolnici, operisan je, dobro je, nisam išla u bolnicu da ga obiđem, mislim da ne može da se uđe, čujem se sa njegovim sinom i porodicom. Njegova žena je u Nemačkoj, ja sam dobra sa njihovom decom" - otkrila je pevačica, pa priznala da već dugi niz godina ima lično obezbeđenje:

"Ne dolazi u obzir penzija, stojim čvrsto na zemlji, glas služi dobro. Želim da imam dobre pesme. Imam isto obezbeđenje 11 godina, kao porodica smo. Volim da imam dobru organizaciju oko sebe, da znamo šta radimo. Kad smo seli pre nekoliko godina da popričamo prvi put, pitali su me da li imamo neprijatelje, ja sam rekla da nemamo, jednostavno želim da budeš tu, da me otpratiš, da se popnem na binu, zbog lične sigurnosti, mrak je, kablovi su tu. Ja sam jednom slomila nogu, upravo zbog mraka i kablova, jer nisam imala za šta da se pridržim, a kad imam obezbeđenje imam ruku spasa i kada su tu sve je mirnije i sve se zna" - pričala je Indira za Blic.

